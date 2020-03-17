監警會主席梁定邦會後見傳媒時表示，早前有挑戰監警會權力的司法覆核案，將在3月24日（下周二）聆訊，監警會視乎結果裁定監警會是否越權，並諮詢法律顧問意見，決定是否公開報告。他指，法院有望在4月有裁決，屆時監警會會開會討論是否公布報告，諮詢法律意見後，希望可公布完整報告，全面檢視包括7.21、8.31等多個事件，但8月31日之後的事件，包括10月開槍、11月幾所大學的嚴重衝突就不會有深入研究。

3月17日監警會會議報道

【監警會】165宗投訴警察涉毆打 O記李桂華指性侵指控是假消息

【監警會】梁定邦冀司法覆核有結果後發表全面報告 涵蓋721、831

涵蓋新屋嶺等投訴

監警會原計劃在今年初發表首階段報告，不過有市民入禀法院，司法覆核警會權力範圍，以希望當局啟動獨立調查。不過監警會就以有官司為由，延後公開報告。

梁定邦希望能在4月發表報告，不過仍要視乎法庭的決定。他指，原定2月公布的報告很不完整，只能涉及到6月份的事件，有望在4月公布的報告將會是全面報告，將包括6月9日、6月12日、7月1日、7月21日、8月11日、8月31日、新屋嶺以及警察執勤時配戴編號的問題。

在8月31日之後，仍有多個社會關注的事件發生，包括在中大及科大兩所大學的衝突。至於會否就831後的事件再做第二階段的報告，梁定邦指，公布的報告會對這些事件有描述，但時間所限，監警會難以繼續深入研究。他指，不過警察投訴科恆常向監警會報告，而監警會會繼續在法律框架下執行自己的職責。