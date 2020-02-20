【逃犯條例】警察天橋擲物、電單車撞人接4投訴　監警會無權審核

反修例示威期間，有多宗投訴警察個案，當中去年10月1日警員在灣仔天橋上向地面人群擲垃圾桶，以及11月11日交通警在葵芳駕電單車衝撞人群，均可能造成嚴重傷害，引起廣泛關注。 警方稱仍在調查兩事件，未交代詳情。監警會回覆《香港01》查詢指，投訴警察課共接四宗相關投訴，指控涉事警員行為不當及疏忽職守，四宗均歸類為「須知會投訴」。 前監警會委員、港大法律學院首席講師張達明指，如投訴人並非直接受影響，按法例必須列為「須知會投訴」，而監警會無權審核。他指警方可考慮主動公布調查結果，回應公眾關注。

去年10月1日國慶日，多區爆發激烈示威及衝突。法新社記者上載的短片顯示，正當示威人群循告士打道向銅鑼灣方向離開時，有警員在行人天橋上向地面投擲一個橙色垃圾桶（紅圈示）。警方回應指事件可造成很嚴重傷客，會嚴肅跟進。（法新社記者Twitter短片截圖）

警員天橋擲物、駕電單車撞人群 投訴課接4投訴

據監警會公布，截至上周四（13日）有逾1,600宗反修例示威相關的投訴警察個案。去年10月1日警員在灣仔天橋上擲物，以及11月11日交通警駕電單車衝撞人群，警方曾指兩事件嚴重，會嚴肅跟進。記者上周向警方查詢，獲回覆稱仍在調查，未交代詳情。

監警會回覆《香港01》查詢指，警方目前就兩事件共接獲四宗投訴，當中天橋擲物有一宗投訴，指控警員行為不當；電單車撞人群則有三宗投訴，其中兩宗指控警員疏忽職守，餘下一宗指控警員行為不當。四宗均歸類為「須知會投訴」。

根據規定，投訴警察課須按法例定明的準則，將投訴個案歸類為「須匯報投訴」及「須知會投訴」，前者的調查報告須交監警會審核。至於「須知會投訴」，投訴警察課只需定期向監警會提交個案撮要，確保分類恰當，但監警會無權監察警方如何處理。

去年11月11日，示威者發起全港「三罷」，一名交通警在葵芳新都會廣場外馬路，駕駛警察電單車多次衝向示威人群（紅圈示），有報道指至少兩人被撞傷。涉事警員一度休假，不過警方強調並非停職；約半個月後，警務處處長鄧炳強稱涉事警員已復工，強調仍會調查，並非縱容。（網上短片截圖）

張達明：監警會角色有限 惟警方可主動公布

前監警會委員、港大法律學院首席講師張達明解釋，《監警會條例》羅列若干準則，其中一項是若投訴人受警方行為直接影響，個案必須列為「須匯報投訴」，否則必須列為「須知會投訴」。他直言，如個案被列為「須知會投訴」，監警會無權審核，角色有限。

他認為，反修例示威期間不少直接受警員行為影響人士，擔心投訴警察後反被控非法集結等罪名，基於投訴人卻步或非直接受影響，令事件不了了之，「反映監察警方制度，不足以回應目前情況」。

不過，張達明指法例並無限制警方主動公布調查結果，回應公眾關注，而以往當警方認為事件嚴重例如牽涉刑事，會對涉事人員召開紀律聆訊甚至展開刑事調查，反映事件嚴重性，建議警方開誠布公處理。

前監警會委員、港大法律學院首席講師張達明指，監警會無權監察警方如何處理「須知會投訴」，但警方可主動公布調查結果，回應社會關注，以示公正。（資料圖片／鄧倩螢攝）

警員灣仔天橋擲垃圾桶 警跟進4個月未交代進展

去年10月1日國慶日，多區爆發激烈示威及衝突。法新社記者當日於Twitter上載短片，顯示警方在灣仔以催淚彈驅散示威者，正當示威人群循告士打道向銅鑼灣方向離開時，有警員在行人天橋上向地面投擲一個橙色垃圾桶。

警察公共關係科高級警司江永祥事後確認，事發時有警員在柯布連道天橋執行職務，他同意從行人天橋向下投擲垃圾桶，「是很危險的動作」，稱很可能會造成很嚴重傷害，強調如證實有警員作出相關行為，警方會嚴肅跟進。

《香港01》去年11月向警方查詢跟進進展，獲回覆指投訴警察課10月7日接獲相關投訴，會按既定程序公平公正處理。記者上周再向警方追問進展，警方發言人回應，「非常重視人員的操守，如發現人員有任何違紀行為，必定嚴肅處理，現階段不作評論。」

鄧炳強去年11月19日接任警務處處長，他近月多次公開表達不認同警暴指控，強調反對任何暴力，包括公職人員及警察的暴力，任何人犯法都要受制裁。不過，反修例示威期間多宗警察投訴個案，調查多個月仍未有結果，當中就警員天橋擲物及駕電單車衝撞人群兩事件，警方上周回覆《香港01》指仍在調查，未交代詳情。（資料圖片／張浩維攝）

交通警駕車撞人群逾3個月 警續調查、警員復工

去年11月11日，示威者發起全港「三罷」，多區有激烈衝突。一名交通警在葵芳新都會廣場外馬路，駕駛警察電單車衝向示威人群，有報道指至少兩人被撞傷。

時任警察公共關係科總警司謝振中解釋，當時有警員被示威者用化學品噴面，一名交通警試圖分隔雙方，期間被人用鐵錘及拳頭襲擊，交通警受傷，而電單車亦受損，警方認為事件非常嚴重，交由新界南總區調查，涉事警員即時停止前線工作及休假，謝強調並非停職。

12月1日，警務處處長鄧炳強於電視節目上承認涉事警員已復工，他強調調查仍進行，復職與調查無關，否認縱容。記者上周向警方查詢調查進度，獲回覆指「警方非常重視人員的操守及高度關注事件，該事件由新界南總區交通部調查及支援組調查。如有個別警務人員涉嫌違法或違紀，警方會按既定機制公平公正調查及積極跟進。」