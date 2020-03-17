【新冠肺炎】私營舞校、導師不獲補助　團體冀政府補漏拾遺發津貼

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，政府早前推出藝文界支援計劃，有私營舞蹈業界人士認為遭到漠視、未能受惠。 香港舞蹈界聯席會議上月進行一項調查，發現有近八成受訪團體，在2月至3月期間損失超過5萬元或以上；亦有接近一半舞蹈老師損失1萬元或以上。 聯席建議，政府應以補漏拾遺方式發放津貼，讓所有老師獲得與其他自由藝術工作者同等的補助。

有近八成受訪者表示，在2月至3月因課堂損失的收入達5萬元或以上。（資料圖片）

為了解疫情對行業的影響，香港舞蹈界聯席會議於 上月24至28日進行網上調查，收到1208份回覆，當中893份（73.9%）為個人身份，315份（26.1%）則為團體。



藝文界計劃主要補助對象為受政府及藝發局資助之團體，惟調查發現，94%以上的受訪者未曾接受過相關資助，聯席認為這反映絕大部分舞蹈從業員、私營舞團，以獨立形式運作，無法受惠於抗疫基金。

針對團體方面，有九成表示曾經停課，當中只有約 44 間表示現已復課或有限度復課，惟學生數目大減。有近八成受訪者表示，在2月至3月因課堂損失的收入達5萬元或以上。另外，在個人舞蹈老師方面，近一半受訪者損失的收入在1萬元或以上。



聯席認為，若舞蹈老師無法維持生計，無奈轉行，會影響到政府現行的藝術教學計劃。而教學機構倒閉，更會令租務、服裝等行業深受打擊。

他們建議，政府應以補漏拾遺方式發放舞蹈導師津貼，讓所有兼職、合約及全職舞蹈老師獲得與其他自由藝術工作者同等的補助。另外，為受影響的私營舞蹈學校、團體設立一次性補助計劃，對比過去三個月的損失，發放不少於25% 補助金。