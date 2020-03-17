【新冠肺炎】餐飲業失業率達7.5%　工會：逾一半酒樓放無薪假

俗稱武漢肺炎的新冠肺炎疫情持續，政府統計處今日（17日）公布，本港去年12月至今年2月期間，失業率為3.7%。其中餐飲服務活動業失業率急升至7.5%。同時，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的就業情況亦進一步惡化，這些行業合計的失業率急升至6.1%，為約10年來的最高水平。 飲食業職工總會主席郭宏興表示，由於放無薪假並不會計入失業率，故相信失業率未能完全反應業界失業情況。據他了解，有逾一半中式酒樓有要求員工放無薪假。而由於疫情未止，對行業復甦、失業率回落的信心不大。 另外，香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠指，目前行業失業情況嚴峻，旅遊領隊開工率幾乎為零，而全港共有約1,700多間大中小型旅行社，保守估計有逾半旅行社停業，大部分旅行社均有裁員，亦有逾九成旅行社有要求僱員放無薪假。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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政府統計處今日（17日）公布，本港去年12月至今年2月期間，失業率為3.7%，較去年12月至今年1月的3.4%，上升0.3個百分點，而就業不足率則由1.2%上升至1.5%。

受新冠肺炎疫情影響，本港餐飲業步入寒冬，最新失業率及就業不足率分別急升至7.5%及3.5%。另外，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的就業情況亦進一步惡化，這些行業合計的失業率及就業不足率分別急升至6.1%及2.5%，兩者皆為約10年來的最高水平。

同時，由於建造活動顯著放緩，建造業的失業及就業不足情況急劇惡化。隨着人流和貨物流急跌，運輸業的就業不足率亦明顯上升。

疫情下，飲食業步入寒冬。（資料圖片）

飲食業工會：無薪假不計入失業率 實際情況更嚴峻

飲食業職工總會主席郭宏興表示，由於放無薪假並不會計入失業率，故相信失業率未能完全反應業界失業情況。郭宏興形容業界失業情況嚴峻，據他了解，有逾一半中式酒樓有要求員工放無薪假，而茶餐廳亦縮短營業時間，變相令員工開工時數減少。而有食肆自上月開始，已要求員工放兩個月的無薪假，亦有食肆要求員工輪流放半個月的無薪假，情況比2003年沙士期間更「恐怖」。

同時，工會1月底至今已接獲逾30宗涉勞資糾紛的求助，當中涉及多間食肆結業。較以往每月「一單半單」的求助大幅上升，亦較反修例期間多。

郭宏興又指，由於疫情未止，對行業復甦、失業率回落的信心不大。而政府早前推出抗疫基金，下設飲食界別資助計劃，普通食肆等持牌人可獲20萬元，而小食或食物製造廠等持牌人可獲8萬元資助。郭宏興表示，資助「有好過無」，但實際幫助不大，相信只能幫助食肆維持一個月的經營，他期望政府推出新一輪支援措施。

疫情下，香港國際機場十分冷清。（資料圖片）

旅遊業工會：逾半旅行社停業 九成要求僱員放無薪假

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠認為，目前行業失業情況嚴峻，旅遊領隊「根本無嘢做」，開工率幾乎為零，而從上月開始，業內其餘員工亦陸續開始放無薪假或遭解僱。梁指，全港共有約1,700多間大中小型旅行社，保守估計有逾半旅行社停業，大部分旅行社均有裁員，亦有逾九成旅行社有要求僱員放無薪假，「有啲輪流一人放半個月，一個月或一個星期」。另外，亦有旅行社選擇和員工解除僱傭關係或停薪留職，當有生意時，便聘請員工以散工形式工作。

梁芳遠表示，旅行社幾乎沒有生意，但仍然需支付租金等固定開支，「顧到租金顧唔到員工」，因此選擇裁員。