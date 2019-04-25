【垃圾徵費】明年落實再遇變數　梁繼昌憂建制拉布至下屆推倒重來

有傳媒早前報道指，建制派議員擬「拉布」拖垮俗稱垃圾徵費的都市固體廢物徵費計劃，能否依時間表在2020年底實施，仍存在變數。 專業議政梁繼昌認為，政府回收力度不足，「丟入回收桶物料，可能最後都係去堆填區」；市民對目前的膠袋徵費感麻木，令膠袋棄置量相比於首階段計劃推出時不跌反升，加上議員對垃圾徵費執法問題仍存在不少疑問，故對草案能否在暑假前恢復二讀及三讀不感樂觀。他希望條例能在立法會換屆前通過，否則只會浪費時間。

梁繼昌指出，2017年本港膠袋棄置量比2009年首次推出膠袋徵費時還多，反映該措施對減少廢膠袋已失效。（勞敏儀攝）

膠袋徵費實施十年，但成效近年未如理想，自2015年4月1日全面實施後，棄置量更連續兩年上升。環保署提出兩大檢討方向，包括收費水平及盛載冰凍或冷凍食品膠袋的豁免；環境局局長黃錦星早前亦指，收費由五毫加至一元是可考慮水平。

梁繼昌指出，便利店塑膠購物袋棄置量在2013至17年期間年年上升，「便利店職員好不吝嗇地提供白色袋，裝牛奶、雪糕」，皆因目前用作盛載冷凍食品的膠袋仍在豁免徵費範圍；在淘寶雙十一特賣日，製造超過30公噸包裝廢物，但網購包裝袋同樣不受規管。他認為，增加膠袋收費額在短時間內有助較少棄置量，但長遠應鼓勵部分商戶不提供膠袋，例如以簽署約章形式鼓勵參與，或參與者可豁免商業登記費，但需要其他政府部門配合；亦可考慮立法規管網購包裝袋使用可降解物料，從源頭減廢。

政府預計最快在2020年底落實垃圾徵費，梁繼昌指不少議員對垃圾徵費執法問題仍存在不少疑問，故對草案能否在暑假前恢復二讀及三讀不感樂觀。（資料圖片）

暑假前恢復二讀不樂觀

政府視垃圾徵費是減廢減碳的「火車頭」，但回收配套常被批評不足夠，也有人擔心政府日後執法難。梁繼昌指出，「棄置在街上垃圾桶，村屋、多層大廈如何執法？即使安裝閉路電視監察，會否侵犯市民私隱？」，認為政府應就不同情境提供「不擾民、不侵犯私隱」的解決方法。

他強調，減廢不能停留在「只講不做」層面，故支持垃圾徵費草案盡快通過，才能改變市民生活態度，但希望政府用鼓勵方式多於懲罰方式處理垃圾棄置問題。

都市固體廢物徵費醞釀十年，直至2018年底，環境局才向立法會提交草案。早前有報道指，立法會建制派議員，擔心垃圾徵費計劃引起全城反彈，更指局方未能做好源頭減廢等配套，因此計劃拉布，拖到明年立法會換屆。

對於草案能否趕在今年暑假前重返大會恢復二讀及三讀，梁繼昌坦言不樂觀，「議員問題好多，政府未必可以完滿答覆」，希望可於今屆立法會期內完成，否則換屆後所有程序又要推倒重來， 「下一屆唔知有咩議員返嚟，可能對草案毫無認識，又要重新說服，會浪費時間」。

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