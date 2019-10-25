黃錦星：垃圾徵費有待立法會通過　回收膠樽點擬擴展到各商場

港府原定計劃於明年開展垃圾徵費計劃，現時未有「最終」時間表，環境局局長黃錦星今日（25日）在電台節目表示，有關施政報告內的草案已提交立法會，但現時立法會整體狀況複雜，要等待情況相對平穩，再評估草案能否在本屆立法會通過，「減廢、乾淨回收係全世界大勢所趨，如果過唔到立法會，影響嘅係堆填區，現時堆填區使用量人均不跌反升，減廢、乾淨回收措施係必須。」他強調現時有關環保的措施要「兩條腿走路」，一方面要源頭減廢，一方面要提升回收配套支援。

黃錦星指，港府加強在社區回收膠樽及紙包飲品包裝，現時在各區的「綠在區區」進行。（資料圖片/林若勤攝）

黃錦星指，局方於昨日（24日）批出首份「塑膠可回收物料回收服務先導計劃」合約，現時其計劃將為期兩年，並先選出港島東區、觀塘及沙田試行，並逐步覆蓋至全港18區。

黃又提到，港府加強在社區回收膠樽及紙包飲品包裝，現時在各區的「綠在區區」進行，並計劃於明年將有關計劃擴展到各大商場、政府建議，可以在球場設立膠樽回收點。

此外，他提到，現時正計劃在學校推出「走塑」午膳先導計劃，盡量減少使用即棄餐具。根據早前發表的施政報告中，港府計劃招募約80間學校推行為期兩年的先導計劃，安裝由學生自行設計外觀的智能飲水機，期望透過鼓勵學生自攜水樽斟水「減膠」。此外，消息指，當局將安排10多間學校以「環保廚房」形式現場派飯，亦會預留300萬元資助60間學校購買「四寶」，即雪櫃、蒸飯機、洗碗機及乾碗機等，鼓勵學生減少使用即棄餐盒。