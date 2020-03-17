【家居檢疫18區】陽明山莊影灣園等豪宅上榜　新增逾3400個地址

撰文：袁澍
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新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，根據衛生署數字，截至昨日（16日）共有近2.5萬人正在接受強制居所檢疫。衞生署今日（17日）更新正接受強制檢疫人士所居住的大廈地址名單，截至昨日全港18區新增逾3,400住址。其中陽明山莊、影灣園、曼赫頓大廈等超級豪宅赫然榜上。
▼疫情全球大流行 香港將對全球「封關」▼
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政府自2月8日起，要求所有由內地入境的人士必須強制在家居或其他住所接受檢疫14天。衞生署今日上載最新的正在接受強制檢疫人士所居住的大廈名單，截至昨日增至13,649個，更新共3,431個新增住址，有關人士將在3月23日至26日陸續結束強制家居檢疫。
在新增的住址當中，元朗區中有357個地址位列榜首、油尖旺區及深水埗區亦都超過300個地址位列其後。南區新增81個地址，是離島外最少的一區。
不過多個豪宅位列名單，包括陽明山莊、影灣園及曼赫頓大廈等。陽明山莊盤踞港島渣甸山無敵景觀，山莊後倚大潭郊野公園，前眺維港夜色，多個明星名人都曾聚集於此，包括藝人鄭裕玲、鄭中基、洪金梅（祥嫂，已故）、馮秉芬兒子等等。
中西區強制檢疫人士居住大廈名單
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灣仔區強制檢疫人士居住大廈名單
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東區強制檢疫人士居住大廈名單
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南區強制檢疫人士居住大廈名單
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深水埗強制檢疫人士居住大廈名單
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九龍城區強制檢疫人士居住大廈名單
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黃大仙區強制檢疫人士居住大廈名單
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觀塘區強制檢疫人士居住大廈名單
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油尖旺區強制檢疫人士居住大廈名單
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葵青區強制檢疫人士居住大廈名單
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荃灣區強制檢疫人士居住大廈名單
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屯門區強制檢疫人士居住大廈名單
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元朗區強制檢疫人士居住大廈名單
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北區強制檢疫人士居住大廈名單
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大埔區強制檢疫人士居住大廈名單
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沙田區強制檢疫人士居住大廈名單
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西貢區強制檢疫人士居住大廈名單
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離島區強制檢疫人士居住大廈名單
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