【新冠肺炎】亨泰樓天台設計產擾流效應　　袁國勇：或致居民感染

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在香港持續蔓延，大埔富亨邨亨泰樓3名確診者，住在大廈同一座向，即同是13號單位，而衞生署在全幢13室排氣喉的天台排氣口內側亦驗到有病毒。 政府發言人周二（17日）表示，初步懷疑由於在13號和14號單位之間的天台圍欄高度有差別，以致「擾流現象」可能較易在亨泰樓高層的天井位置出現。 《香港01》早前以航拍機拍攝，亦發現13號單位的天台圍牆較14號單位天台為低。港大微生物學系講座教授袁國勇認為，現時的化驗結果顯示可能是「擾流效應」導致較高層單位受感染，但亦未能完全排除其他因素。

《香港01》早前以航拍機拍顯示，13號單位（左）的天台圍牆較14號單位（右）天台圍牆為低，13號單位糞渠天台通風管高度低於14號單位天台圍牆，當風從13號單位吹向14號單位圍牆方向，便會產生擾流效應，將通風管釋出的病毒帶落單位之間的天井。 （資料圖片）

政府：估計屬個別例子 並不普遍​

政府發言人周二晚上表示，糞渠天台通風管內所發現的病毒，政府初步懷疑由於在13號和14號單位之間的天台圍欄高度有差別，以致「擾流現象」可能較易在亨泰樓高層的天井位置出現。雖然如此，經擾流把病毒由糞渠天台通風管帶入住宅單位同時需要有多個環境因素的配合，包括建築物的座向、天台的設計、風速和風向等。即使確定「擾流現象」或有發生，相關政府部門估計有關情況只屬個別例子，並不普遍。

袁國勇：病毒粒子易被14號單位天台圍牆遮擋



港大微生物學系講座教授袁國勇認為，現時的化驗結果顯示可能是「擾流效應」導致較高層單位受感染，因13號單位的天台圍牆較矮，當風吹過時，病毒粒子易被14號單位的天台圍牆遮擋，再從天井位置傳到較高樓層，但亦未能完全排除其他因素導致今次的傳播發生。