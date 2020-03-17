新冠肺炎│新增確診者潛伏期曾往蘭桂坊　中環蘇豪區酒吧多外國客

（內容更新：3月18日新增確診個案當中，一名50歲女患者螫潛伏期間曾有到蘭桂坊等地） 新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情擴至全球，歐美多國的確診患者數目急增，本港近日更出現外國傳入個案。衛生防護中心表示，3月18日截至下午4時半，本港新增14宗確診個案，其中第182宗確診的50歲國際學校女文員，潛伏期沒有外遊，但曾到中環蘭桂坊等地「飲嘢」。 疫情爆發後，本港專家不斷提醒市民要避免前往人流密集的地區，減少社交活動，但不少居港外籍人士卻沒有同樣的習慣，記者周二（17日）前往中環蘇豪區視察，雖然街道顯得冷清，但仍有部分酒吧顧客甚多，大部分客人是外籍人士，數十人更要站出店外，拿着酒杯聊天，社交距離不足1米。

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《香港01》記者於3月17日晚上到常有外籍人士聚集的中環蘇豪區，發現街道人流不多，偶有戴口罩的外籍人士走過，巿道顯得相當冷清，但有數間酒吧及餐廳繼續營業，而且有不少客人光顧，店內座無虛席，客人多得擠出店外，不少外籍客拿着酒杯站或酒樽站在店外街道，因要享用啤酒，故聊天時沒有戴上口罩，目測社交距離不足1米。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇多次提醒港人不要放鬆警惕，仍要戴口罩。他曾呼籲保持社交距離，不應進行高風險活動，包括出席宗教聚會、飯局。若沒有口罩，就應與他人保持6個階磚距離。

近日歐美各國疫情日趨嚴重，但不少外國專家的說法甚具爭議，更與本港專家並不一致。美國醫療總監亞當斯（Jerome Adams）曾呼籲民眾不要再搶購口罩，指口罩難阻普羅大眾感染新冠肺炎，更會令醫護人員不夠口罩用，令美國社區更危險，他指勤洗手、生病時留在家中是最好的保護方法。

曾對伊波拉病毒、SARS有深入研究的美國科學記者加勒特（Laurie Garrett）亦指在戶外配戴口罩的作用不大，大部分口罩在被使用一兩次之後會受污染，「戴手套」、「不用手觸摸臉或眼睛」有時更重要。