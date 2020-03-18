【新冠肺炎】教育局：若私立中小學幼稚園冀調整學費　會盡快處理

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，全港學校最快要到4月20日才能分階段復課。教育局今日（18日）回覆立法會議員許智峯提問時表示，代繳私立幼稚園學費並不符合公帑使用原則，若私立幼稚園有需要調低學費，教育局會盡快處理學校的申請。 教育局又指，停課期間私立中小學的學生人數大致保持穩定，如個別學校因受疫情影響需要修訂其學費，當局會盡快處理。

教育局指，代繳私立幼稚園學費並不符合公帑使用原則，若私立幼稚園有需要調低學費，教育局會盡快處理學校的申請。（資料圖片）

教育局表示，非參加幼稚園教育計劃的幼稚園的成本結構不受教育局監管，部分更不屬非牟利性質，教育局代學生家長繳交學費並不符合公帑使用原則。但若政府沒有提供資助的幼稚園，有需要調低學費，教育局會體恤及照顧學校和家長的需要，盡快處理學校的申請。

教育局強調，向公營學校及直資中小學發放的資助額並不會因停課而減少，私立學校由市場力量主導，其營運開支，例如校舍租金、薪酬等，一般計算在其年度預算及學費之內，據局方了解，在停課期間，私立中小學的學生人數大致保持穩定，如個別學校因受疫情影響需要修訂其學費，局方會盡快處理。

至於復課日期，教育局表示，疫情尚在發展中，復課日期仍待進一步評估。教育局會依據醫學意見，並考慮學校的準備、社會防疫物資的供應等，評估是否具備足夠的復課條件，當具備足夠條件復課時，才決定復課的日期。在跨境學童方面，教育局指會考慮屆時的防疫抗疫措施，例如入境管制、隔離及檢疫的安排，以及周邊地區的防疫情況，聽取醫學意見後以訂定有關安排。