【武漢肺炎】太陽島：教局至今未批減學費　近半N班生申請退學

武漢肺炎疫情持續，教育局今日（25日）宣布再度延長全港中小學及幼園的停課期，最早復課日為4月20日，初步計劃屆時會分階段復課，詳情須與持份者商討後決定。在港有九間幼稚園分校的太陽島向《香港01》透露，本月中旬向教育局申請豁免K班學生的膳食費及下調N班學費至今，仍未獲批，持續停課下，太陽島的N班（不受政府資助的幼兒學前班）退學人數愈來愈多，由本月中的兩成增至接近五成，直言學校開始面對財政壓力，對前景感憂慮，目前只能努力提升電子教學質素，並向家長派發兒童口罩等，希望與家長共渡時艱。 而大埔及北區幼兒教育校長會主席郭楚翹亦表示，延長停課消息一出，大量家長關心校車、茶點等收費事宜安排，促教育局統一向幼園發指引，建議學校如何處理收費事宜。 《香港01》已就事件向教育局查詢。

太陽島英文幼稚園在港共設九間分校。（太陽島校網相）

暫只有一校舍業主酌情減租

教育局約兩周前曾表示，若幼稚園（包括私立幼稚園）需要調整停課期間的學費或提供學費減免，教局會盡快處理有關申請。惟在港共有九間幼稚園分校的太陽島，該校行政經理凌沛銘接受《香港01》訪問時透露，本月中旬已向教育局申請豁免全日班K班學生的膳食費及下調N班學費，惟至今仍未獲批；而隨著停課時間愈久，愈多家長決定退學，她形容情況令人憂慮，而教局今日公布計劃分階段復課，料幼稚園會是最遲復課的群組，意味實際復課日或已屬五月，希望政府盡快批出減免學費申請。

她解釋，多間校舍租金及教職員人工支出照舊，但收入減少，「目前只有一個業主透露會酌情減租，但詳情未知。」當中太陽島有兩間分校有開設非政府資助、每月學費介乎2,000至接近4,000元的的學前班（N班），兩校累計已有近半N班學生申請退學。

太陽島宣布，將向現讀生、新生及3月份退學學生免費派發10個兒童口罩和1個兒童防護眼罩。（「太陽島英文幼稚園 Sun Island English Kindergarten」facebook專頁截圖）

向每名學童派口罩、護目鏡

為令家長回心轉意，凌沛銘指，太陽島教學團隊已致力提升電子教學質素，包括更細微地從家長角度出發思考：「電子學習對幼兒有一定難度，多需要家長協助上課，要衡量趣味、教學進度及方便家長，例如不能只用學校有的教材工具，而是要家中輕易找到的材料來教學。」另外，太陽島已決定為K3學生提供暑假期間免費補課，以釋取家長疑慮：「不少K班家長都憂心子女無所事事，難以適應小一，所以K3班已決定會有暑期補課，做好銜接升小的準備」。

疫情下口罩難求，不少家長都反映買不到小朋友口罩。凌沛銘指，得悉家長因口罩短缺而不敢外出，故太陽島斥資數萬元，購入2.5萬個口罩，每名學童可獲贈十個口罩及一個護眼罩，希望能在疫情中為同學們打氣，與家長共渡時艱。

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校長會促教局統一建議如何處理幼園收費事宜

大埔及北區幼兒教育校長會主席郭楚翹亦表示，延長停課消息一出，即有不少家長致電學校查詢校車、茶點等收費事宜，她希望教育局可向幼園提供指引，統一建議學校如何處理收費事宜。

郭楚翹指，疫情令人關注，持續停課令教師理壓力大，多次調整教學日程，惟幼稚園學生年紀輕、市面口罩仍然短缺，復課亦有感染風險。至於幼稚園應否縮減暑假?郭直言，幼稚園暑假難有縮短空間，故學校傾向將「可取消的活動都盡量取消」，如比賽、運動日等。