【新冠肺炎】3月19日起外地抵港需隔離　留學生：機票難求

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，特區政府向內地，澳門及台灣以外的所有國家和地區，發出紅色外遊警示，由明日（19日）零時零分起，所有於抵港前14日曾到所有海外國家／屬地，不論是否香港居民接受家居強制檢疫。 有在英國留學的留學生表示，因為學校停課加上擔心疫情，因此提早回港。劉同學表示，原本打算從英國回港避開家居隔離，但由於直航機票難求，因此選擇從阿姆斯特丹轉機返港，但仍無法避開家居隔離。

疫情下，香港國際機場人流稀疏。（盧翊銘攝）

疫情之下，香港國際機場人流稀疏，僅間中有由外地趕返港人士出現，而機場的職員及旅客均有戴上口罩。

在英國留學的19歲劉同學表示，原本打算本月30號才回港，但因學校停課加上擔心疫情，因此提早回港；加上購買機票困難，亦有提早購買機票，但他表示，有朋友需花7000英鎊買機票由英國回港。

然而趕返香港，亦經過一番打算，劉同學表示，原本打算從英國回港，以便避開家居隔離(3月19日前返港，需家居隔離地區，並未包括英國)，但由於直航機票難求，因此他只可從荷蘭阿姆斯特丹轉機返港，亦需要進行家居隔離；他指，衛生處提供WhatsApp、微信、電子手環三種追蹤方式供他選擇。

此外，入境時雖然要提交健康申報表，但他形容落機後程序順暢，需填寫四至五份電子表格。

英國經阿姆斯特丹返港 航機幾乎滿座

而在英國伯明翰讀12年級的17歲鄭同學，今日(18日)同樣經阿姆斯特丹回港，他指，由於擔心封關和疫情，故提早了十幾日回港。

他形容飛機幾乎滿座，有幾個人穿著保護衣，大部分人會戴口罩並使用濕紙巾，而他在機上亦有穿著保護衣。他批評，英國的抗疫情況好差，學校不停課，亦不會建議市民戴口罩，當地有人搶購廁紙等物資，而他返港後會繼續通過補習和視像課程繼續學習。

機場大部分旅客均有戴上口罩，並做好防護措施。（盧翊銘攝）

而從馬來西亞回港的譚女士表示，因擔心疫情和希望能避開14日隔離而選擇提早回港。她指馬來西亞疫情「好犀利」，而當地人好少戴口罩，因此感到擔心。

在泉州工作的蔡先生今日由泉州飛抵香港探望母親，他指會遵守14日的家居隔離措施，並打算在港住到6月。他指，泉州現時情況「應該幾好」，「人流由多返小小」，而部分商場亦已重開，而市民外出都會戴上口罩。他又指，提早十多天已買了機票來港，故買機票不困難，他在飛機上亦會戴上口罩避免感染。

機場大部分旅客均有戴上口罩，並做好防護措施。（盧翊銘攝）

+ 7 + 6 + 5

而在英國經新加坡和香港返回深圳的黃同學表示，學校已停課，故提早回家，而他形容英國當地人「不戴口罩」 同時對內地人有歧視的情況，包括「一直在你身邊咳嗽」。