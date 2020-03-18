【新冠肺炎】哈羅辦網上A-Level課程收返港避疫留學生　年費15萬

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）蔓延至歐洲，其中在熱門留學地點英國，目前當地確診病例超過1,500宗，大量留學生近日急忙返港「避疫」。有升學機構表示，目前已有超過100名留學生已回港 ，萬一當地宣布停課，將有大批留學生陸續撤離。 因應疫情影響，英國知名寄宿學校哈羅公學與升學機構合作，提早推出2年制網上英國高考（A-Level）課程，港區名額25個，每年學費約15萬港元，但入學要求相對高，課程要求申請人至少須在IGCSE中取得A級至A*級或同等成績，以及在IELTS中取得6.5分。

網上課程以全日制形式進行 並設早會

哈羅公學網上課程由該校教職員主理，並與網上學習平台公司 Pearson 合作，課程將於今年 9月開學，為16至18 歲學生提供英國A-Level 課程，科目包括數學、進階數學、物理、化學及經濟等。雖然課程屬網上教學，但依然會以全日制形式進行，每名學生會有學習時間表，周一至周五每日上學時間為早上8時半，下課時間為下午4時15分，日程安排包括網上早會、即時課程、學院聚會、教師當值時間、課外活動以及1對1輔導等等。

相關課程在香港設25個名額，每年學費約15萬元，申請人至少須在IGCSE中取得A級至A*級或在GCSE中取得7級至9級，或具備同等成績，同時須在IELTS中取得6.5分，通過哈羅公學網上入學試、面試後，才有機會獲得錄取。學生在課程的兩年間，只需在本港透過網上形式修讀，修畢後可獲得英國高考證書，報讀當地或其他國際知名大學。

英識教育創辦人陳思銘（右）認為，由於每名學生的個性不同，估計只有大約5%至10%的學生適合網上學習，例如較成熟、專注學習、有自制能力等要素。（鄺曉斌攝）

升學機構：僅約5%至10%學生適合網上學習

負責港區招生的升學機構英識教育創辦人陳思銘表示，本港學校正處停課狀態，本港學生因而對網上學習的認識及接觸大大增加，他們理應明白自己是否適合就讀網上課程。陳思銘認為，由於每名學生的個性不同，只有大約5%至10%的學生適合網上學習，例如較成熟、專注學習、有自制能力等要素；他預料，在目前疫情蔓延下，將有大量學生放棄赴英，轉為報讀相關網上課程。

仍有逾300家長為子女安排明年赴英

至於來年的赴英留學概況，陳思銘形容，家長的態度維持樂觀，目前仍收到逾300名香港學生報讀英國院校課程；由於英國部分寄宿中小學位處郊區，疫情影響相對輕微，他預計英國的中小學報名人數不會下跌，但由於高等院校大多集中英國各大城市，估計今年報讀當地大學的香港學生人數會大跌。

陳思銘又指，循其機構報考成功到英國留學的港生逾2,000人，因應當地爆發肺炎疫情，目前已有逾100名學生返回香港。他指當地仍未宣布停課，考試亦未宣布延期，如何參與所屬學校的考試或公開試，將成為該批返港學生的隱憂。