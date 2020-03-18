【新冠肺炎】3月19日起所有抵港人士須檢疫　一文看清回港須知

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球肆虐，世界衞生組織早前宣布疫情屬「全球大流行」。特首林鄭月娥公布，鑑於全球各地個案數字持續及迅速上升，由明日（19日）凌晨起，所有於抵港前14日曾到所有海外國家或屬地的人士，不論是否香港居民，均需接受強制檢疫。 從歐美國家回港的人士應在哪裡接受檢疫？在韓港人是否能返港？在中國內地、澳門、台灣三地返港人士又是否需要接受檢疫？本文將詳細講解。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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新冠肺炎疫情在全球擴散，由3月8日起，所有經香港國際機場入境的人士必須遞交健康申報表。

港府對所有國家發紅色外遊警示 中、澳、台除外

保安局在3月17日公布，鑑於全球各地的新型冠狀病毒病個案數字持續及迅速上升，基於公共衞生考慮，決定對所有海外國家及屬地發出紅色外遊警示，中國內地、台灣及澳門除外。衞生署將相應擴大衞生檢疫安排，要求有關人士接受強制檢疫。由3月19日零時零分起，衞生署港口衞生科人員會要求所有於抵港前14日曾到所有海外國家或屬地的人士接受強制檢疫。

港府對所有海外國家及屬地發出紅色外遊警示，中國內地、台灣及澳門除外。（資料圖片／余俊亮攝）

1. 從歐美、澳洲、日本及中東等地區返港人士，需在哪裡接受檢疫？

抵港前14日曾到意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區，以及伊朗的人士， 不論是否香港居民，須入住檢疫中心。

至於上述地區及韓國指定城市以外，抵港前14日曾到所有海外國家或屬地的人士，不論是否香港居民，均須在家居或其他住所接受強制檢疫14天。

2. 從韓國返港人士，需在哪裡接受檢疫？

抵港前14日曾到韓國大邱及慶尚北道的人士， 不論是否香港居民，須入住檢疫中心。

抵港前14日曾到韓國其他地區的人士，不論是否香港居民，則須在家居或其他住所接受強制檢疫14天。

3. 從中國內地返港人士，需在哪裡接受檢疫？

從湖北省返港的香港居民須入住檢疫中心。

由內地其他省份抵港人士，不論是否香港居民，均須在家居或其他住所接受強制檢疫14天。

4. 從台灣返港人士，需在哪裡接受檢疫？

從台灣抵港的人士，入境時須填寫健康申報表及量度體溫，但毋須接受強制14天檢疫及醫學監察。

5. 從澳門返港人士，需在哪裡接受檢疫？

從澳門抵港的人士，入境時須填寫健康申報表及量度體溫，但毋須接受強制14天檢疫及醫學監察。

6. 檢疫中心有哪幾間？全部都入駿洋邨？

由意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區、伊朗、韓國大邱及慶尚北道返港人士，以及湖北港人，將獲安排入住政府的檢疫中心。三間檢疫中心包括柴灣鯉魚門公園度假村、饒宗頤文化館翠雅山房及火炭駿洋邨。衞生署表示，將按檢疫中心的空房情況安排入住，暫未能確定入境人士會入住哪一間。