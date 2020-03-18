【新冠肺炎】袁國勇狠批病毒源於美國說法：如此態度必現沙士3.0

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，國家衛健委高級專家組成員、港大微生物學系講座教授袁國勇，及港大微生物學系名譽助理教授龍振邦今日（18日）在《明報》撰文，對於有謠傳指病毒源自美國的說法，兩名專家直斥「毫無實證，自欺欺人，勿再亂傳，以免貽笑大方。」他們批評，武漢新冠狀病毒為中國人劣質文化的產物，中國人陋習劣根才是病毒之源，他們警告：「如此態度，十多年後，沙士3.0定必出現。」又指大家已忘記17年前的教訓。 文中又提到，市民日常溝通及媒體用語，可用武漢冠狀病毒或武漢肺炎稱之，通俗易明及方便溝通。

龍振邦及袁國勇批評，武漢新冠狀病毒為中國人劣質文化的產物，中國人陋習劣根才是病毒之源，他們警告：「如此態度，十多年後，沙士3.0定必出現。」（資料圖片／羅君豪攝）

民間及媒體可用「武漢肺炎」簡稱

龍振邦及袁國勇以「大流行緣起武漢 十七年教訓盡忘」為題撰文，他們解釋，世衛由2015年開始避免用人名、地名、動物、食物、文化、職業等為疾病命名，所以是次用「年份」冠名以資識別，稱為冠狀病毒感染-19（COVID-19）。但兩人認為，民間及國際媒體則稱該病為武漢冠狀病毒或武漢肺炎直接簡單，市民日常溝通及媒體用語亦可用有關稱呼，較通俗易明及方便溝通。他們亦提到，此冠狀病毒基因排序「未夠新」，屬沙士冠狀病毒的「姐妹」，故可稱之為沙士冠狀病毒2.0（SARS-CoV-2）

批野味禁之不絕 中國人忘認沙士教訓

龍振邦及袁國勇在文中慨嘆，2003年沙士冠狀病毒後，中國明確禁絕野生動物交易，但17年來野味市場禁而不絕，而且愈趨猖狂，直斥中國人完全忘記沙士教訓。他們批評，網傳病毒源自美國之說「毫無實證、自欺欺人，呼籲大眾勿再亂傳，以免貽笑大方。」

兩人在文末道，沙士後沒有雷厲風行關閉所有野味市場是大錯，呼籲必須面對真相，勿再諉過於人。他們又批評，武漢新冠狀病毒為中國人劣質文化的產物，為滿足各種欲望而繼續食野味，中國人陋習劣根才是病毒之源，他們警告：「如此態度，十多年後，沙士3.0定必出現。」