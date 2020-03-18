【8.31太子站】法庭頒令港鐵交出CCTV片段　回顧衝突時序細節

2019年8月31日，下午港島區有反修例的宗教集會，之後演變成為多區衝突。當晚11時多，港鐵太子站有不同政見人士衝突，有速龍小隊警員衝入車廂噴發胡椒噴霧，多人中警棍頭破血流。警方並無拘捕車廂上的市民，之後封鎖太子站。 當晚在場的教育大學學生梁耀霆稱被警方非法拘捕和毆打，向警方索償，入禀法院要求港鐵交出閉路電視片段。高等法院今日（18日）頒下判詞，下令港鐵需要交出一刀不剪的片段。 831太子站事件有多人受傷，最初有消息指消防初步統計十人受傷送院，但之後澄清只有七人送院，警方和政府多次嚴正澄清無人死亡。《香港01》曾公開當日部份閉路電視片段，並追查傷者去向。

重溫去年調查報道：

【8.31太子站衝突】重組十傷者去向 消防證另有三人油麻地站送院

【8.31太子站衝突】港鐵CCTV片段首曝光 速龍小隊揮棍追捕乘客

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當晚在太子站的教育大學學生梁耀霆，稱欲向警方，就其非法被捕及遭毆打索償，去年入稟高等法院要求港鐵交出當晚相關的閉路電視片段，另再要求港鐵保留及不得進行篡改有關片段。高等法院早前已下令港鐵要保存有關片段，直至法庭另有決定為止。

法官判詞下令，港鐵要向原告交出去年8月31日晚上10時40分至凌晨1時30分，在太子站內的閉路電視片段；以及荔枝角站去年9月1日凌晨1時25分至2時的閉路電視片段。

政見相左人士車廂衝突 防暴警趕到噴椒揮警棍 多人流血

當晚港島區的示威者，搭港鐵回到九龍區，旺角站不停站，部份示威者到達太子站後，與不同政見的人士起衝突。有示威者在太子站換衫，有一名中年男子拿出鐵錘指向黑色衫的示威者，示威者噴滅火筒還擊，消防接火警報告，港鐵宣布將會停站。

當時有電視台直播。約22:59，一班速龍和防暴警員從大堂衝到月台和太子站往油麻地方向的車廂，在車廂施放胡椒噴霧，多人中警棍受傷頭破血流。警員之後離開車廂，並無拘捕車廂中的人。

列車約在23:02關門並駛往油麻地站。

▼8.31太子站衝突現場▼

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封站趕記者 傷者兩小時後以特別列車送荔枝角

港鐵列車駛到油麻地站後停下，車廂上頭破血流的傷者，在油麻地站急救，以及被捕送院。同一時間，大批人士在太子站被警方攔下，不准他們離開。有警員踩着蹲在扶手電梯的人下電梯，多人被捕。

約23:12，警方封鎖太子站，要求所有在場採訪的記者離開，兩分鐘後港鐵宣布荃灣線、觀塘線全線暫停。23:17，消防第一輛救護車抵達太子站外，但因太子站己關上大閘，救護員未能內進。最終港鐵在凌晨1:24，安排特別列車，送太子站的傷者到荔枝角站，再送院。

▼8.31太子站衝突部份傷者去向▼

消防點算傷者十變七 成「打死人」傳言源頭

由於警方封站，無傳媒在場拍攝到警方的行動，最初有消息指消防初步統計十人受傷送院，但之後澄清只有七人送院，消防指當晚港鐵太子站內情況十分混亂，傷者不單分散在月台上不同位置，其位置亦不時改變，不排除某些傷者在初步點算時被重複計算。

之後警方和政府多次澄清，衝突中無人死亡，但未能平息質疑。不少市民要求港鐵交出閉路電視片段，更令太子站外連續多月有人獻花「悼念」，並引發連場示威衝突。

《香港01》去年獨家報道部份閉路電視片段

《香港01》記者曾調查傷者去向，有三名油麻地站送院的傷者，無計算在太子站傷者數目中。

《香港01》獲得太子站部份閉路電視片段，在去年10月31日刊出報道，片段中有鏡頭被破壞而無畫面，亦看到有速龍警員揮棍追捕乘客，有人慌逃。

傳真社亦在去年11月30日報道，追尋採訪47名被捕人士，包括其中6名被網上廣泛流傳的「懷疑遇害」的人士，證實他們離開太子站被送往醫院或警署時均神智清醒。

▼8.31太子站部份閉路電視截圖▼

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太子站事件引起多方爭議，《香港01》透過記者現場採訪、在場的義務急救員說法、警方及消防的回應，以及看過閉路電視的消息人士所述，整理當晚時序： 時間 事件 來源 22:50 《香港01》攝影記者抵達太子站 《香港01》記者 22:55 警方進入太子站，多名速龍及防暴警察到達太子站4號月台（往中環方向） 看過閉路電視的消息人士 22:57 消防收到一宗太子站火警報告 消防處 22:59 速龍小隊在列車車上揮動警棍，噴射胡椒噴霧，車上人士跪地求饒 《香港01》記者拍攝時間 / 無綫新聞直播 23:00 義務急救員在太子站找到一名暈倒女子，並目睹速龍小隊及防暴警察在月台揮動警棍、拘捕部份人 義務急救員Kelly 23:01 消防人員抵達太子站，見到有傷者在場並為他們進行了初步的治理 消防處 23:02 列車車門關上 無綫新聞直播 23:05 消防再接報太子站內有多人受傷 消防處 23:12 警方驅趕站內人士離開，《香港01》攝影記者由月台離開太子站，此時列車早已開出 《香港01》記者 23:13 消防收到一宗油麻地站召喚救護服務 消防處 23:14 港鐵宣布觀塘線及荃灣線列車服務暫停 港鐵 23:17 消防第一輛救護車抵達太子站外，但因太子站己關上大閘，救護員未能內進 消防處 23:18 救護車抵達油麻地站 消防處 23:30 救護人員進入太子站內進行救援工作，點算傷者人數初步為十人，之後更正為七人。 消防處 23:45 義務急救員離開油麻地站 義務急救員阿謙 00:06 三名油麻地站的傷者，由救護車送往廣華醫院 消防處 00:30 增援急救人員抵達及進入太子站 消防處 01:24 特別列車接載傷者、救護員及警員前往荔枝角站 看過閉路電視的消息人士 01:30 特別列車到達荔枝角站 看過閉路電視的消息人士 01:42 七名傷者由荔枝角站分別送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院治理 消防處 資料來源：香港01記者、消防處、看過閉路電視消息人士、義務急救員Kelly及阿謙、無綫新聞直播時間

梁耀霆：當時各人無反抗 甚至無指罵警員

入禀的梁耀霆，時任教育大學學生會臨時行政委員會會長，他當日身穿黑色西裝，剛好從尖沙咀乘港鐵到太子站，被迫離開車廂，最後被圍困在扶手電梯，他聽從警方指示，蹲下面向牆等候。他強調當日並無參加示威，「上層的防暴警，他們下來的方法是踏着扶手電梯的扶手，也有踏着蹲下來的我們一班人頭部及背部行下來。」他指當時各人無反抗，甚至連指罵警員也沒有，「他們近距離向我們噴射胡椒噴霧、用盾牌推撞我們、以警棍打我們的手臂，這明顯是使用過度武力。」他其後以涉嫌非法集結被捕，但在不足48小時內獲無條件釋放。

▼2月29日 831半周年▼