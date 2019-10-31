【8.31太子站衝突】港鐵CCTV片段首曝光　速龍小隊揮棍追捕乘客

8月31日港鐵太子站內因警方在月台及車廂追捕示威者時動用武力，引來社會極大爭議，甚至傳出「打死人」的說法，但港鐵至今僅用文字與截圖整理時序，並強調閉路電視(CCTV)涉及乘客私隱不便公開。 事件至今日（31日）滿兩個月。《香港01》取得當晚兩段CCTV片段，其中一段影片攝錄到警方速龍小隊於10時56分於太子站下層月台追捕市民，另一段影片則為太子站四號月台兩部閉路電視影片，分別顯示「影片遺失／沒有影片（Video Loss／No Video）的字眼」。 《香港01》正向港鐵查詢，會否考慮完整公開當晚所有閉路電視片段。

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《香港01》取得8月31日太子站當晚兩段CCTV片段，其中一段為太子站下層月台、位於扶手電梯附近的閉路電視片段。

月台突見多人奔跑 場面混亂

片段長約30多秒，錄影時間是當晚10時56分，可見到當時有大批乘客從月台搭扶手電梯離開，突然間有近20名市民在4號月台奔跑，部份人有戴口罩，但片段可見大部份人都沒有戴上「豬咀」或蒙面。片段中，他們快速跑上扶手電梯，當時現場仍有大批乘客，場面頗混亂。

事隔3秒後，有10多名手持警棍的速龍小隊成員抵達，他們揮舞警棍追趕目標，有速龍成追上扶手電梯，亦有警員用警棍指向扶手電梯上的人。當一列列車停靠月台後，就見到有10多速龍成員邊揮棍邊走入車廂中。

曝光短片只見市民奔跑 速龍小隊抵達

從片段可見，不少在場乘客都顯得十分驚慌，混亂期間有人嘗試快速跑離現場，在旁亦見到有市民疑似呼籲其他人盡快離開。據《香港01》取得的片段，只見速龍小隊成員抵達太子站月台的追捕行動，未有其他後續情況，例如其他傳媒直播拍攝到速龍小隊在車廂內揮棍及施放胡椒噴霧等。

而另外一段影片則為太子站4號月台兩部閉路電視的畫面情況，該兩部閉路電視能夠紀錄列車頭4卡車廂及後4卡車廂外的月台情況。惟片段可見，當晚10時56分15秒起，兩部閉路電視分別顯示片段遺失（Video Loss）以及沒有影片（No Video）的字眼。

↓↓8.31太子站衝突↓↓

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可更完整拍攝事發經過CCTV已毀

港鐵車務營運總管黃琨暐9月10日出席聯合記者會時，指8.31當晚太子站共有3部閉路電視被毀爛及塗污，當中兩部位於車站4號月台（荃灣線往中環方向），致未能繼續錄影令片段並不齊全，而涉事兩部CCTV的最後錄影時間分別為當晚約10時52分及10時53分。值得注意是，上述兩部CCTV可拍得的角度，正好可了解更多其後的事發經過。

政府部門多次澄清太子站無死人

8月31日當天，民陣原定發起遊行，但警方發出反對通知書，各區仍有大批示威者上街，最終演變成港九多區警民衝突。當晚10時許，有穿上黑衣及戴上防備裝具的示威者，於旺角登上一列往調景嶺方向列車後，期間與車上持不同意見的乘客發生爭執，同時有一名穿藍衣的乘客向黑衣人揮動鎚仔，黑衣乘客還擊、亦有黑衣乘客向車廂噴滅火筒，導致煙霧彌漫。

其後，港鐵因應情況於晚上10時45分報警求助，11分鐘後速龍小隊及防暴警察隨即抵達太子站下層的3號及4號月台，並衝至車廂內制服多名黑衣示威者。從傳媒直播畫面可見到，其中一個車廂內有數名年輕乘客打開雨傘，速龍向他們施放胡椒噴劑，多名乘客頭破血流，亦有年輕人跪地求饒。

港鐵其後宣布觀塘線及荃灣線服務全線暫停，其後太子站「清場」，只允許警員、被捕示威者及救護員留下，令外界無從得知事後發展。

事後，政府多個部門包括消防處、警方、醫院管理局等，多次召開記者會澄清，重申太子站沒有任何人死亡，且站內亦沒有死亡報告，僅強調事件中有七名傷者分別為五男二女。由於事件引起爭議，早前有學生入稟申請要求港鐵公開當晚CCTV片段，高等法院早前下令要求港鐵妥善保存太子站及荔枝角站相關時間片段。不過，港鐵曾多次表明，由於CCTV片段涉及私隱，不能全面公開，只提向公眾發放20多張片段截圖。