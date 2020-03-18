【新冠肺炎】午夜起抵港者須戴手帶　政府憑手機以大數據監督檢疫

新型冠狀肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港錄得多宗輸入個案，港府早前宣布對所有海外國家及屬地發出紅色外遊警示。衞生署亦將相應擴大衞生檢疫安排，由明日（19日）零時零分起，所有從中國以外地區抵港人士，不分國籍和旅行文件，均需要接受14日的強制檢疫。 所有接受強制檢疫的人士，都會獲發一條電子手帶，並配合手機應用程式使用。背後如何運作？政府資訊科技總監林偉喬指出，是用大數據為檢疫人士在家「定位」，一旦有帶手機離家出走，從大氣電波所收到的數據有別，即會發出警告；留下手機一樣不可行，因為可能未能按指示「自拍」而穿崩。違反者可被罰款25,000元及監禁六個月。

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非位置定位 靠偵測大氣電波數據監測有否離家出走

政府資訊科技總監林偉喬指，每一位入境人士都會獲發一條電子手帶，配合「居安抗疫」手機應用程式使用。新的手帶已經有所更新，更方便生活及舒適，必須在離開機場禁區前戴上。當受檢疫人士抵居未來14日會居住的居所，使用者掃瞄手帶上的QR CODE，以啟動「居安抗疫」程式，電話會偵測附近大氣電波、無線網絡、藍牙及GPS等信號強度，為位置定位，一旦手機接收到的信號強度有變，便可知手機有移動，從而得知受檢疫人士是否離開居所。

「以偵測、分析、用大數據方法睇係咪在居所。如果（帶手機）離開咗屋企，WIFI、GPS同其他大氣電波唔同，唔係地理本身改變，會發出警示，要求佢返屋企，警方同衞生署會跟進。」他表示，手帶不會收集個人資料，亦都不會讀取家居地址，只能看到信號強弱變化。

午夜起入境者須戴手帶強制檢疫14日，並下載手機程式。（余俊亮攝）

手帶與程式的運作

入境程序時獲發資料包，介紹檢疫令程序及需要注意事項 離開機場前必須戴上手帶，出口有專人檢查 需要安裝手機應用程式「居安抗疫」（Stay Home Safe） 抵達居所後，掃瞄手帶上的QR CODE，啟動「居安抗疫」，回家搭車途中因一直移動而無法啟動 「居安抗疫」將會讀取居所大氣電波中的訊息，包括藍牙、WIFI、地理位置等「定位」 程式會隨機要求使用者一分鐘內拍攝手帶上的QR CODE，以測試沒有手帶及手機在一起。手機會不停震動，直至有拍攝為止 「居安抗疫」憑分析訊號強弱變化，確認使用者是否身處的地方有變 完成檢疫後只需剪斷手帶棄掉，及可刪除「居安抗疫」

政府資訊科技總監林偉喬（左）指透過手帶及手機程式，用大數據分析方法，監督檢疫人士是否留在居所。（余俊亮攝）

受檢疫人士放下機出街，不就不會被發現嗎？林偉喬表示，手機程式會隨機要求當事人拍攝手帶上的QR CODE，需在一分鐘內做到，否則會不停震動，直至拍攝到為止，所以會被發手機及檢疫人士不在一起。讓手帶也留下又如何？剪斷了一樣會被偵測到，只有完成檢疫才可剪斷。

出現以下情況，衞生署及警方會跟進：

（最先程式會提出警告）

入境者無啟動裝置 除下手帶，致無法啟動程式 啟動後除下手帶，會偵測到位置有變，而且只能剪斷，會被偵測到 帶手機外出，會即時偵測到「定位」有變 放下手機出外，被要求拍攝手帶上的QR CODE時無法做到

食物及衞生局局長陳肇始在《外國地區到港人士強制檢疫規例》生效見記者。（余俊亮攝）

食衛局局長陳肇始表示，由於擴大了檢疫範圍，明日起將有數萬人回港，政府將考慮在機場附近，如北大嶼山醫院、亞洲博覽館設立分流站，不過具體是否啟用，仍要檢視。

她表示，政府早前也就新的檢疫令與航空公司協商，乘客可以在飛機上填寫健康申報。航空公司職員也會在飛機上派發政府提供的資料包、播放影片，講解強制檢疫的注意事項。

另外，衛生署將擴展病毒測試至強制檢疫人士，今晚會以隨機抽樣的方式，要求部分人留深喉唾液檢測，其後會擴大範圍。陳肇始指，因為深喉唾液測試需要測試人在早上未進食時取唾液，所以會隨機分發器皿給今晚抵港人士，在第二天早上由家人送往醫管局轄下60多間普通科門診及胸肺科的收集站。若在港無家人，政府則會提供支援。

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