【新冠肺炎】25宗新增確診個案　四班航班分別有兩確診者同乘

衞生署衞生防護中心公布，截至3月18日晚上8時，正調查25宗新增確診個案，至今本港個案累計193宗，包括一宗疑似個案，據公布18宗個案在自出現病徵兩天前潛伏期內乘搭過的航班資料，出發地包括倫敦、曼谷、多哈、清邁、東京、新德里、吉隆坡、杜拜、汶萊及蘇黎世。
其中有四班航班分別都有兩名確診者同乘，分別為由倫敦出發於3月15日抵港的CX256，於3月14日乘搭由清邁出發的UO754，由曼谷出發於3月16日上午1時54分抵港的CX702，及於3月17日乘搭由汶萊出發的BI635。另外，有航班QR818由多哈及杜拜出發的班次都有確診者。
▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼
截至3月18日晚上8時，正調查25宗新增確診個案，即第169個案至193個案。
▼涉及航班資料▼
第170個案乘航班CX238由倫敦出發，於3月12日抵港
第171、181個案，都是乘航班CX256由倫敦出發，於3月15日抵港
第172個案乘航班TG600，由曼谷出發，於3月15日乘搭
第174個案乘航班QR818，由多哈出發，於3月8日乘搭
第175、176個案乘航班UO754，由清邁出發，於3月14日乘搭
第177、178個案乘航班CX702，由曼谷出發，於3月16日上午1時54分抵港
第179個案乘航班 JL29，由東京出發，於3月17日乘搭
第180個案乘航班BA0027，由倫敦出發，於3月15日抵港
第184個案乘航班CX698，由新德里出發，於3月13日抵港
第185個案乘航班MH78，由吉隆坡出發，於3月16日乘搭
第186個案乘航班QR818，由杜拜出發，於3月11日乘搭
第187個案乘航班CX250，由倫敦出發，於3月17日抵港
第188、189個案，乘航班BI635由汶萊出發，於3月17日乘搭
第193個案，乘航班 LX138，由蘇黎世出發，於3月16日抵港