【新冠肺炎】25宗新增確診個案　四班航班分別有兩確診者同乘

衞生署衞生防護中心公布，截至3月18日晚上8時，正調查25宗新增確診個案，至今本港個案累計193宗，包括一宗疑似個案，據公布18宗個案在自出現病徵兩天前潛伏期內乘搭過的航班資料，出發地包括倫敦、曼谷、多哈、清邁、東京、新德里、吉隆坡、杜拜、汶萊及蘇黎世。

其中有四班航班分別都有兩名確診者同乘，分別為由倫敦出發於3月15日抵港的CX256，於3月14日乘搭由清邁出發的UO754，由曼谷出發於3月16日上午1時54分抵港的CX702，及於3月17日乘搭由汶萊出發的BI635。另外，有航班QR818由多哈及杜拜出發的班次都有確診者。