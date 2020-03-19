【新冠肺炎】政府資訊科技總監：疑隔離者外出手帶舊款手環

新型冠狀肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港錄得多宗輸入個案，衞生署亦將相應擴大衞生檢疫安排，由今日（19日）零時零分起，所有從中國以外地區抵港人士，不分國籍和旅行文件，均需要接受14日的強制檢疫。所有接受強制檢疫的人士，都會獲發一條電子手帶，並配合手機應用程式使用。 被問到昨晚網上流傳一相片，一名帶上電子手帶的男士正外出乘搭巴士，令公眾有所擔心，政府資訊科技總監林偉喬說，有留意有關相片並辨認出為「第一代」電子手帶，當中包括手帶及腳環，但單憑相片不能確實有關人士是否正在返回家居途中。

政府資訊科技總監林偉喬表示，港府現時已準備約2萬條電子手帶，並將每日增加1萬條手帶數量，相信足夠應付近日因來自外地返港的急增需求。（資料圖片/余俊亮攝）

政府資訊科技總監林偉喬表示，港府現時已準備約2萬條電子手帶，並將每日增加1萬條手帶數量，相信足夠應付近日因來自外地返港的急增需求。他指出，現時已有一隊300人的團隊，為未能成功安裝手帶的有需要人士作協助，若有發現手帶有損耗亦可作上門處理，又指正常情況下，手帶不易脫下，呼籲不要刻意破壞手帶，或交給別人作定時掃描，有所發現時雙方有機會會被控，違反者可被罰款25,000元及監禁六個月。

被問到昨晚網上流傳一相片，一名帶上電子手帶的男士正外出乘搭巴士，令公眾有所擔心。林偉喬說，有留意有關相片並辨認出為「第一代」電子手帶，當中包括手帶及腳環，但單憑相片不能確實有關人士是否正在返回家居途中，還是「偷走」，但他指出現時每日有近50個懷疑個案，需要交予衞生署及警方處理。

網傳一位帶上疑電子手環的男士，外出乘搭巴士，引來外界關注安全問題。（網上圖片、網民Jimmy Pang相片）

林偉喬指，受檢疫人士抵居後的14日會居住的居所，使用者掃瞄手帶上的QR CODE，以啟動「居安抗疫」程式，電話會偵測附近大氣電波、無線網絡、藍牙及GPS等信號強度，為位置定位，一旦手機接收到的信號強度有變，便可知手機有移動，從而得知受檢疫人士是否離開居所。此外，手帶上的QR CODE，需在一分鐘內做到，否則會不停震動，直至拍攝到為止，所以會被發手機及檢疫人士不在一起。