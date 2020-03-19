【新冠肺炎】單日25宗確診創新高　最細12歲　首名家居檢疫者染疫

衞生署衞生防護中心周三（18日）午夜公布，單日新增25宗確診個案，創爆發以來單日確診記錄，當中有22宗都有外遊記錄或從國外回港。其中第175宗及176宗為男女朋友，177宗與178宗為夫妻，188宗與189宗為父子關係。另外第190宗患者為12歲的男孩，他曾在3月4日至16日外遊英國，母親作為其親密接觸者被送往檢疫中心隔離。 一名上周六（14日）歐遊返港的55歲男子確診（第173宗），原正於慈雲山慈愛苑愛慧閣強制家居檢疫，是首名確診的家居檢者。

↓↓25名確診者資料逐一睇↓↓(資料來源：衞生署）

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↓↓市民及遊客趕強制檢疫令生效前返港情況↓↓

22人有外遊史 僅12宗列輸入個案

衛生署衛生防護中心今日凌晨公布，本港確診人數上升至193宗，單日增加25宗確診個案，創歷史新高。其中只有182宗、居住在西貢大網仔50歲女士，第191宗、住在馬鞍山新港城第二期34歲女士以及第192宗、住在油麻地恆裕閣的46歲女士無外遊歷史。

其餘22宗個案均有外遊歷史，18宗均曾外遊歐洲，1宗外遊美國。其中第173宗、55歲曾外有荷蘭、德國、瑞士及法國的男子，是第一位接受強制家居檢疫後確診的人。他居於慈雲山慈愛苑愛慧，本月14日返港，本周二（17日）出現發燒徵狀。

確診南華早報職員住羅便臣道 父母及家傭進入檢疫中心

早前初步確診、以自由身身份在《南華早報》供職的24女子（第183宗），在3月12日已經出現病徵，不過她在13日及16日都曾返回時代廣場的《南華早報》辦公室。她曾在2月27日到3月8日之間外遊倫敦，與父母及家傭住在半山羅便臣道60號信怡閣，父母及家傭作為密切接觸者被送入檢疫中心。

《南華早報》行政總裁周二晚向員工發送內部電郵，報告有一名自由身職員初步對新冠病毒呈現陽性，並曾多次出入辦公室，及至初步確診前一日（16日）曾在公司酒吧逗留。《南華早報》關閉時代廣場及黃竹坑的辦公室，員工要在家工作，會維持網站運作和出版報紙。

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一對情侶、一對夫婦、一對父子確診

第175宗及176宗個案為男女朋友關係，二人在3月2日至5日外遊日本，5日至14日曾前往泰國，分別在13及15日發病，二人居住在油麗邨盈麗樓，現在情況穩定。

第177宗與178宗為夫妻，二人曾在3月2日至16日外遊西班牙、法國和德國，居住在上環豪景台。

另外，第188宗及189宗為父子，二人居住在英國，在英國期間曾經去過醫院看病，3月17日返港時被港口衛生科截住送去醫院。

12歲男孩確診 半山豪宅上榜

最新確診的人士當中，第190宗為一名12歲男孩，是本港確診年紀次小的患者（最小為一名歲半男嬰），他經由私人診所轉介，曾在3月4日至16日外遊英國，母親作為其親密接觸者被送往檢疫中心隔離，住在深水埗香港E酒店。

另外，第179宗個案，63歲男性周一由美國抵港時有咳嗽症狀，經過港口衛生科轉介送醫，他住在北角的豪宅豪廷峰2號。第180宗個案，38歲男士居住在半山地利根德里3號A，其家傭作為密切接觸者送入檢疫中心。第184宗64歲女性，則住在碧瑤灣第47 座，185宗23歲留學英國的男性則住在跑馬地景光街5號。