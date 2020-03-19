禁時代廣場公共空間作街頭表演　法官今批出永久禁制令

時代廣場兩年前入禀申請禁制令，禁止音樂人李冠傑和其他表演者在該大廈的公共空間進行街頭表演，而高院同年批出臨時禁制令。時代廣場早前申請在被告方欠缺抗辯下，判處原告勝訴，法官表示將批出永久禁制令。高等法院法官今(19日)頒下判詞，批出永久禁制令。在判詞中透露，李冠傑在時代廣場的街頭表演，製造的聲浪持續地超過70分貝，並且未有理會時代廣場發出的警告。惟法庭未有根據時代廣場的申請，宣告街頭表演不符合「靜態康樂活動」。

原告為時代廣場有限公司，被告依次為李冠傑經營的「JL Music」，以及不合法佔用和阻塞時代廣場公共空間的表演者。李冠傑於上次聆訊時已沒有律師代表，亦未有出席聆訊。

被告李冠傑於上次聆訊時，已未有出席。(資料圖片)

法庭已頒臨時禁制令

法官於2018年已頒下針對次被告臨時禁制令，但因首被告表示會抗辯，該臨時禁制令生效至抗辯聆訊有結果為止，但首被告亦承諾不會在原告的地方作街頭表演。而除禁制令外，原告亦要求法庭聲明，街頭表演不符合契約准許的「靜態康樂活動」。

判詞透露李冠傑的街頭表演 製造的聲浪超過70分貝

法官在判詞中指，時代廣場於1992年7月30日簽訂了一份《公用契約》，將廣場公共空間開放作為公眾的通道，及容許他們進行「靜態康樂活動」，當中列明不容許行人作出騷擾他人享用該地方的行為。

法官引述時代廣場一方指，首被告李冠傑多次在時代廣場的公共空間進行街頭表演，該表演所製造的聲浪持續地超過70分貝，而被告亦在公共空間放置紙板、揚聲器、咪高峰等，多名時代廣場職員曾向首被告發出警告，但對方均沒有理會，其行為行為有違《公用契約》。

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未有宣告街頭表演不符合「靜態康樂活動」

法官指，由於首被告沒有向法庭提交任何抗辯理據，而亦沒有任何符合次被告身分的人士向法庭提交抗辯理由，故此法庭決定批出永久禁制令。

至於時代廣場要求法庭宣告街頭表演不符合「靜態康樂活動」這點，法庭認為時代廣場一方早前稱臨時禁令已能收阻嚇之效，認為永久禁制令有同樣阻嚇力，故不必作出有關宣告。

案件編號：HCA2244/2018