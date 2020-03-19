【新冠肺炎】衞生署免費為海外返港人士檢測　65歲以上長者可參與

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，由今日（19日）起所有從澳門及台灣以外的地區抵港均須接受14天強制檢疫。衞生署衞生防護中心指，今日起進一步擴展「加強化驗室監察計劃」，將免費病毒檢測服務涵蓋至海外返港接受檢疫人士。 署方現階段會為65歲或以上的受檢疫人士、或於檢疫居所中須與65歲或以上長者同住的受檢疫人士，免費檢測。

衞生署衞生防護中心進一步擴展「加強化驗室監察計劃」。（羅君豪攝）

衞生署衞生防護中心指，公共衞生化驗服務處每周可為相關人士提供5 000個樣本檢測服務，於參考目前各地數據後，認同長者受感染後病情一般較為嚴重或有較大機會引起併發症，潛在風險較高，因此現階段的對象為65歲或以上的受檢疫人士、或於檢疫居所中須與65歲或以上長者同住的受檢疫人士。

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由今日下午起，衞生署人員將於香港國際機場為有關抵港人士提供樣本瓶。他們須在指定收集日期早上依照指示自行於居所收集深喉唾液樣本，並透過家人或朋友將樣本於收集當日下午1時前交回衞生署轄下13間指定胸肺科或皮膚科診所。若檢測結果呈陽性，衞生防護中心會通知有關人士，並盡快安排其入住公立醫院接受治療。若於交回樣本後的3個工作天內未有接獲通知，即表示其樣本對檢測呈陰性反應，有關人士須繼續接受強制檢疫至檢疫期結束。