【新冠肺炎】外遊抵港確診患者未如實填申報表　衞生署：虛報違法

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續在全球擴散，本港自3月8日起要求旅客經機場入境時需填寫健康申報表，惟近日仍有確診患者順利入境。 衞生署表示，主要查看入境人士的健康申報表是否寫有病徵，若有病徵旅客需走「紅色通道」被查問接觸史並安排送院，但曾有確診患者填健康申報表時無寫病徵，待確診後查問才說出曾有輕微病徵，如流鼻水、咳嗽等。 衞生署提醒，入境人士需如實填寫健康申報表，否則屬違法行為可被判監及罰款。

現時所有經香港國際機場入境的人士，均需填寫紙本或電子健康申報表，需填上個人資料，所乘坐的交通工具資料，以及申報自己有無出現發燒、咳嗽、氣促、呼吸困難或咽喉痛等病徵，若有病徵或由港口衞生科人員評估過後安排送院。惟近日新增的確診個案均有外遊紀錄，有部份人在外地已發病，但仍可順利入境。

張：好難轉表格 倘申報有病徵會帶到紅色通道查問

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指「好難轉表格」，並透露相關人員主要查看入境人士的健康申報表是否寫有病徵，以及量度體溫，若有病徵的人不能走「綠色通道」，而需走「紅色通道」，將會被仔細查問旅程間到過的地方、接觸史等，如有需要會安排送院。

張竹君坦承，曾有確診患者填健康申報表時無寫病徵，待確診後再查問，病人才說在外地曾有輕微病徵，一般並非發燒，只是流鼻水、咳嗽等。張竹君提醒，入境人士須如實填寫健康申報表，否則屬違法行為可被判監及罰款。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（羅君豪攝）

有患者順利入境香港 轉抵深圳灣關口即被驗出確診

今日再增一名內地患者，抵港機場順利入境後轉乘的士往深圳灣，其後在深圳灣口岸被關口人員抽樣本化驗，最終確診染病，同類的過境確診個案累計已至少3宗。

張竹君稱，知悉深圳及廣東省會按入境人士的外遊史抽查，即使無病徵亦可能需做病毒檢測，本港會參考並研究應否抽樣做化驗，但她認為無病徵人士較多，即使檢測亦未必找出全部患者。

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