【新冠肺炎】連鎖書店難敵疫情？　行內人拆解三大癥結

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐。迄立香港四十年的大眾書局全線16間分店結業，業界巨頭之一的商務印書館亦縮減兩間分店。有行內人慨嘆時代變，零售書店萎縮有三大癥結，除了外界較易理解的租金壓力及市場習慣改變外，尚有「貨源」問題是關鍵所在，本地出版的新作品貧乏，「如同行衫舖，看極都是舊衫，哪有吸引力？」而引入海外暢銷作品，無助帶動本地出版及發行業。 有涉足出版界的資深傳媒人亦指出，業界近年面臨結構性問題，包括人們的閱讀模式趨向電子網絡，十年前初版便印刷兩萬本，現時銷情只達十分一，正摸索怎樣轉型迎合市場之際，現時遇上突發事件如疫情，即倍受打擊。

連鎖書店不敵的是疫情還是時代？次文化堂社長彭志銘分析，整個業界近年有三方面壓力，其一是昂貴租金，貨源問題亦是關鍵。他解釋，現時市面中文書的來源可分三類，包括由本地發行的本地作家作品、引入台灣出版及內地出版書籍，營運上各有困難。

次文化堂社長彭志銘。（資料圖片）

租貴、貨源少、市場變

彭志銘指出，本地作家作品貧乏，涉獵題材不夠多元，甚至不及以前連明星藝人都爭相出書帶動到氣氛。「由去年聖誕節到在現在都少人出新書…你講得出有幾多位作者？」他形容情況猶如走入衫舖，來來去去只得舊款，怎能打動讀者打開荷包。以他所知，加上疫情下逛書店人流少，有發行商續暫停將新書推出市面，「不想擺兩三個月後變舊書。」

至於引入台灣出版書，作品對象偏向「文青」及以翻譯書為主，市場角度而言較小眾，彭志銘指，該類讀者群亦會傾向去台灣創辦的誠品書店搜羅。過往都有台灣的書暢銷，但要承擔運費外，無助帶動本地出版及發行業。內地出版的簡體書，主要是三聯、中華書局及商務印書館引入，惟目前有封關、運輸檢疫問題，滯銷的書籍難運回內地，要在倉庫積壓。他提到，「三中商」另有壓力在於被人鼓吹罷買，售書量跌，增加了積存量，從而影響現金流周轉。

最後癥結在於市場變化。現時實體書的製作成本增加，售價相應要提高，遇消費氣氛差，讀者買書意欲更弱。雖然踏入電子書年代會有影響，彭志銘強調，出書有無追上市場需求亦重要。他舉例，每隔一段時間，讀者風潮不同，如早年投資類書最興旺，前兩年由旅遊書卷席銷售榜。由去年至今，彭志銘不諱言社會焦點都在社會運動，渴求思考城市前景及命運等，然而市面上卻缺相關題材的書籍，莫謂是否需敢言，先忌諱於政治，以致無法抓緊及即時回應讀者口味。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

+ 7 + 6 + 5

傳媒人：前景仍樂觀

曾涉足出版界的資深傳媒人潘麗瓊指，租金、人手問題外，近年網購興起、手機閱讀習慣，為出版界帶來很大衝擊，形容是全球業界都要面對的「結構性問題」。她指，十年前賣書，初版可印刷兩萬本，「現時印到二千本已經好叻！而且是未能回本。」加上由去年起接連有突發事件，如今遇上未知何時完結的疫情，零售市道差上加差。連鎖書商都不敵倒下，但她對出版界前景「樂觀」，認為要變陣轉型，除了實體店及實體書外，可以利用應用程式、網上媒介作為載體，如一些書本都推出QR Code條碼，迎合讀者習慣。