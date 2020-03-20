【UBER案】司機被裁定非法取酬罪成　終院批上訴許可　9月審理

警方在2018年7月大舉打擊無牌出租車，有24名Uber 司機因而被控「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途」罪。他們同被判罪成，需罰款3800至4500元不等。多名被告不服裁決，去年9月向高等法院上訴遭拒後，今日（20日）再向終審法院申請終極上訴。終院法官聽取陳詞後，批出上訴許可，處理《道路交通條例》中「以作出租或取酬載客用途」的定義，並排期於9月1日在終審法院正式審理。

原審時共涉28名司機，他們於2018年被裁定「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途」罪成，被判罰款3800至4500元不等。當中有3名司機決定放棄上訴，亦有1名司機已經去世，因此現時的上訴人只涉24名司機。

馬道立指 若認為現行制度不當 應申請司法覆核

24名申請人是次以3項理據申請上訴，即要求法庭裁定《道路交通條例》52（3）條中所定明「以作出租或取酬載客用途」的準確定義，以及是次檢控是否違反《基本法》第28條及33條中列明，香港居民人身自由和選擇職業的自由不受侵犯的規定。

代表上訴人的英國御用大律師Jonathan Caplan 陳詞時指，以《道路交通條例》檢控Uber司機，將限制香港居民選擇職業的自由，但終審法院首席法官馬道立就反駁，法律上相關自由受政府法定發牌制度限制；如申請方認為現行制度不當或違憲，亦應交予政府考慮或另外申請司法覆核處理。

Uber在港經除司機的合法性問題，其第三者保險保障亦受關注。（資料圖片）

律政司指若批准就相關定議提上訴 將扭轉公共交通體系

律政司一方則稱，如果法庭批准就《道路交通條例》定義上訴，將扭轉整個公共交通體系，並稱如此先例一開，則其他類型的車輛，如GoGo Van 客貨車也可加入取酬載客，此舉有違《道路交通條例》的立法原意。

最終終審法院批准就有關《道路交通條例》定義上訴，但否決其餘有關《基本法》第28條和33條的上訴。上訴將排期於9月1日處理。

案件編號：FAMC 58/2019