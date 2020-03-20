【新冠肺炎】清潔外判商指口罩貴：政府是最大管理人應負起責任

俗稱武漢肺炎，新型冠狀病毒的疫情仍未見頂。外界關注清潔工的防疫裝備，香港服務同盟召集人甄韋喬今日（20日）表示，政府防疫基金撥給清潔和保安的1,000元補貼未有消息，更將準備抗疫物資的責任推落中小企身上。他坦言， 口罩價格倍升，「我哋真係哽唔落」，重申政府才是最大管理人應負起責任。

政府要求外判商有3個月的防疫用品儲備，但有外判商坦言無法負擔升價數倍的口罩。（資料圖片 / 張浩維攝）

物業管理、清潔、保安界昨（19日）舉行聯合記者會，批評政府要求外判公司自行負責防疫物資，否則須負刑責的做法是卸責。甄韋喬今早在港台節目《千禧年代》表示，政府早前答應會向他們提供由懲教署生產的CSI口罩共70萬個，惟4月卻突然暫停供應，「做法是朝令夕改。」

甄韋喬坦言，不明白為何懲教署增產下，政府突然收回承諾，對此感到「震憤。」他也批評：「我哋真係唔明白，外判清潔都有6.6萬人，你俾70萬我哋都唔夠。」政府供應了多少？他指，政府個別分別給外判商故無掌握數字。

他強調，清潔工及保安一直站在防疫的前線，「除咗醫護外，人有事第一個衝入去除咗護就係我哋」，有必要保護他們的健康。

盼有心人能捐贈口罩

對於政府要求外判商有3個月的防疫用品儲備，甄韋喬透露，過去口罩的價格是236元有2000個，惟現每個口罩售價升至5元，「我哋真係哽唔落，但都盡力去搵。作為良心顧主，我哋只可以搵有心人一人一口罩咁捐。」他強政府才是最大管理人，不應該將責任推給外判商。

政府向清潔和保安發的1,000元抗疫補貼有進展？他斥食環署、房屋署等亦未主動接觸，不知道何時才能夠落實。