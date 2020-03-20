【新冠肺炎】確診個案突破200宗！　有患者病發時曾到過元朗警署

衞生署衞生防護中心公布，截至昨日（19日）下午四時，本港新增16宗新型冠狀病毒確診個案，涉及11男5女，年齡介乎19至51歲，當中14人曾於潛伏期有外遊記錄或為輸入個案。至今本港個案累計209宗（包括208宗確診個案和一宗疑似個案）。 在新增確診者中，包括一名懷孕16周的孕婦，有兩人到過蘭桂芳Pure Fitness健身，當中一人在潛伏期到訪多個地方；亦有一人在發病時到過元朗分區警署。

第201宗個案是35歲男子，發病當日曾到過元朗分區警署。（資料圖片）

衞生署公布，第201宗是35歲男子，居於元朗白沙村，在3月6日至12日到訪西班牙，他在周三（18日）發燒，同日曾到元朗分區警署。據了解，他是旅行社職員。

本港現首宗孕婦感染

第207宗為32歲孕婦，已懷孕16周，1月24日至3月16日曾到訪澳洲、意大利、德國及杜拜，屬強制家居檢疫人士。她居住在舊山頂道18號曉峯閣，周一（16日）發病，有發燒、流鼻水，因感不適送醫院，目前在瑪麗醫院留醫及情況穩定，成本港首宗孕婦感染新型肺炎的個案。

另一個同是強制家居檢疫人士是第198宗個案的21歲男子，他居於將軍澳廣明苑廣寧閣，2月1日至3月16日曾到瑞士，前日開始發燒及咳嗽。

至於第208宗個案是第169宗的密切接觸者，潛伏期沒有外遊記錄，周三開始發燒。

有兩個新增個案曾到蘭桂坊Pure Fitness健身。（余俊亮攝）

兩確診者曾到蘭桂坊Pure Fitness健身

有兩個新增個案曾到蘭桂芳Pure Fitness健身。第195宗個案29歲男子，居於九龍塘施他佛道25號行德園，2月15至23日曾去北海道，在潛伏期沒有外遊記錄，周二（17日）發燒，其日本朋友亦感不適。該患者潛伏期或發病前兩三日較多健身，去過蘭桂坊Pure Fitness健身。該患者在潛伏期曾到訪多個地方，包括世紀廣場、加州大廈、新風大廈、歌賦街21號、建業榮基中心、中央廣場及香港浸信會醫院。

第199宗個案同樣是29歲男子，居於九龍塘金巴倫道26號，3月6至9日去過新加坡，亦曾去過蘭桂坊Pure健身，周一發燒及咳嗽。由於新加坡並非大量確診個案爆發地方，署方會追查是否與健身室有關。

兩個案由港口衞生科轉介。（盧翊銘攝）

兩個案由港口衞生科轉介

第197宗個案是19歲女士，留學英國，上周二（10日）咳嗽、呼吸困難及感到發燒，返港後經港口衞生科轉介入院，目前在瑪嘉烈醫院留醫。

另一宗同是港口衞生科轉介個案是第202宗個案的19歲女士，她是西班牙留學生，回港前已經有咳嗽及喉嚨痛等病癥，目前在北區醫院。

至於第196宗個案是48歲女士，3月5日至13日同樣曾到訪西班牙，居於葵芳邨葵安樓，返港後開始發燒、咳嗽及喉嚨痛 。

三確診者曾到中國銀行大廈。（資料圖片）

三確診者曾到中國銀行大廈

第204宗個案是43歲女士，居住在九肚山麗坪路33號玖瓏山第3座Court B，3月3日至17日曾到美國，周三開始發燒，她與早前確診的106及183宗個案同樣曾到訪中國銀行大廈。

同樣去過美國的是第203宗的29歲男子，居於淺水灣麗景道34號麗景園第4座，3月7日至16日在美國，同樣是周三開始發燒。

有確診者居住在尖沙咀K11 ARTUS酒店。（資料圖片）

三確診者同坐CX702曼谷返港

至於第200宗個案是22歲男士，居住在尖沙咀帝國酒店，3月2日至16日曾到訪荷蘭、英國、芬蘭及泰國，返港後感喉嚨痛，他與早前確診的第177及178宗個案同乘坐航班 CX702由曼谷回港，周三曾到界限街二號體育館，亦曾到訪藍田(南)體育館。

同樣是居住在酒店是第209宗個案51歲男士，居住在英國，上周四發燒及頭痛，居住在尖沙咀K11 ARTUS酒店。

兩加拿大返港者同染病

第194宗個案是44歲男士，居於干德道29號康威園AB座，2月28日至3月10日曾到加拿大，周日（15日）咳嗽、喉嚨痛及鼻塞，目前在瑪嘉烈醫院。

另一個是第205宗個案的35歲男士，在3月3日至16日在加拿大，回港後發燒及喉嚨痛，該患者居住在將軍澳康城路1號首都第2座。

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