【新冠肺炎】6000條追蹤手帶三分一已啟動　政府：加派人手處理

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）的疫情持續，政府向所有海外入境檢疫人士派發監測手帶作檢疫追蹤，但有接受隔離的人士卻無法登入追蹤的手機應用程式。政府資訊科技總監林偉喬今早（20日）在港台節目解釋，由於入境人士眾多，故部分未收到短訊的驗證碼，但今日早上盡力會完成發放驗證碼。 他指出，電子手環每日供應量維持在10,000條，昨日則派發了6,000條手帶，啟動了當中的三分一逾2,000條。

政府資訊科技總監林偉喬表示，港府每日有1萬條手帶供應至機場。（資料圖片/余俊亮攝）

政府向所有海外入境檢疫人士派發監測手帶作檢疫追蹤，但有接受隔離的人士向傳媒投訴，指久未收到驗證碼故無法登入追蹤的手機應用程式。

政府資訊科技總監林偉喬在港台節目《千禧年代》表示，過去會為入境人士安裝手機應用程式並戴上手帶，但近日入境人士相當多，「所以我哋就幫佢哋戴上手帶，然後核對他們喺檢疫令的手機號碼」，讓他們自行下載手機程式。

派發了多少條手帶？他指出，昨日派發了6,000條手帶，啟動了當中的三分一逾2,000個。「我哋通宵咁去做緊，希望佢哋唔好等到有SMS先做檢疫。」他表示，希望今早能夠全部處理。

他強調，今次準備的時間相當短，人員正不斷檢視及改進手帶，六星期內已經是第四代手帶，「會繼續增加人手去處理，我哋宜家每日有10,000條手帶可以供應去機場。」

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

+ 7 + 6 + 5

盼入境者未來可先下載程序並填寫資料

如何應對入境潮？林偉喬透露，未來希望入境者可以預先下載程式，先輸入個人資料，以便入境時即時可以列印出檢疫令，減少人手輸入程序，加快整個入境過程。

另醫管局安排有病微入境者，分流至亞洲國際博覽館和北大嶼山醫院的檢測中心。香港公共醫療醫生協會主席馬仲儀表示，近日本港確診數字有上升，而回港人士有上呼吸道感染均要到負壓病房，對醫護及醫院造成壓力。

她認為，北大嶼山及亞博的分流站將由衞生署負責，相信可以分輕醫管局。至於風險方面，她稱抽取深喉唾液並不涉霧化程序，所以風險較小，料亞博的場地可以應付。