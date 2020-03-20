警方因應多宗爆炸品案舉行跨部門反恐演習　出動拆彈機械人

跨部門反恐專責組於今日（20日）在落馬洲支線管制站進行跨部門反恐演習，代號為「奪峰」。警務署、消防處、入境事務處、海關超過250人參與演習人，並分為兩個部分，包括模擬極端暴力分子在的垃圾桶放置遙控炸彈，警方與消防處人員到場封鎖，並進行救援及調查；以及模擬爆炸案發生後，於離境大堂發現另一件可疑物品，安排現場人群疏散後由警方爆炸品處理課人員處理。

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跨部門反恐專責組高級警司朱文龍表示，近日香港發生多宗爆炸品案件，在人煙稠密的地方放置炸彈，公共設施可能出現炸彈威脅，手法與外國常見的恐怖襲擊相似。而土製炸彈無指定目標，會傷害無辜市民。

朱強調，防範恐怖襲擊要從源頭堵截，若有事發生便太遲，更指本土恐怖主義已在香港出現，但現時並無具體情報。警方將不斷搜集情報分析，更指互聯網犯罪與真實無分別，會加強在互聯網搜集情報。

跨部門反恐專責組高級警司朱文龍表示，近日香港發生多宗爆炸品案件，在人煙稠密的地方放置炸彈，公共設施可能出現炸彈威脅，手法與外國常見的恐怖襲擊相似。（張浩維攝）

是次演習旨在提升市民的防範意識，並加強警隊各部門及跨部門反恐專責組處理可疑物品的應變能力及協調。警務署、消防處、入境事務處、海關超過250人參與演習人，並分為兩個部分。第一部分模擬極端暴力分子在香港邊境管制站外的垃圾桶放置遙控炸彈，造成多人傷亡。警方與消防處人員到場封鎖，並進行救援及調查。第二部分則模擬爆炸案發生後，海關及入境事務處於離境大堂發現另一件可疑物品，安排現場人群有序疏散，並由警方爆炸品處理課人員出動「拆彈機械人」處理。