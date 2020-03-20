警方去年檢獲8000偽鈔　騙徒多於便利店、的士夾雜真鈔行騙

粗製濫造偽鈔攻港，警方商業罪案調查科數據顯示，去年共檢獲8,009張偽鈔，是前年的2.7倍，當中包括警方去年第4季檢獲逾5,000張「練功券」。 部分偽鈔流出市面，最新趨勢顯示，騙徒近大半年常在夜晚及人多時，趁快餐店、便利店職員及的士司機「無為意」時，將偽鈔混入真鈔使用。商業罪案調查科專家及支援組總督察鄧舜仁指，近年本港檢獲的偽鈔質素粗劣，以噴墨打印，凹凸手感更欠奉，他提醒市民留神防偽特徴，即可輕易分辨真偽。

警方於去年共檢獲8009張偽鈔，大部分自執法行動所得，其餘則流出市面。（李澤彤攝）

警方於去年共檢獲8009張偽鈔，是前年的2.7倍，商業罪案調查科專家及支援組總督察鄧舜仁表示，當中87%是警方於執法行動中檢獲，但未有證據顯示屬有組織活動，其餘偽鈔來自銀行及馬會從顧客收取所得，亦有部分流出市面，由市民或零售商戶收取後報警求助。

按面額分類，去年以1,000元偽鈔最多，共檢獲5,785張，較前年的521張按年增加近10倍。鄧解釋，數字急增源於警方去年11月搗破一宗無牌找換店偽鈔案件，當時共發現5,006張面額1,000元的「練功券」。其次為500元面額假鈔，去年共檢獲1,082張，較前年增加40.7%，其餘面額偽鈔包括100元、50元及20元等，則按年下跌介乎20%至75.7%。

右邊第二張面值500元的偽鈔，上面印有「練功專用」字樣，警方本月初在屯門拘捕10名男女，涉嫌行使俗稱「練功券」的偽鈔有關。（李澤彤攝）

騙徒於便利店及的士等「搏大霧」 趁夜深、人多魚目混珠



鄧舜仁表示，過去10年，警方每年檢獲約數千張港元偽鈔，平均每100萬張流通鈔票，約有1至2張屬於偽鈔。他特別指出，警方發現流出市面的偽鈔，近大半年常見於便利店、快餐店及的士，騙徒專揀深夜人多時分或繁忙時間下手，通常會魚目混珠，將偽鈔夾雜真鈔之中，「一張起、兩張止，亦通常唔會用最大面額嘅『銀紙』。」商户或市民往往不虞有詐，「未必有細心睇，心急就匆匆收咗」，因而收取偽鈔。

警方發現，騙徒近大半年常挑便利店、快餐店職員，及的士司機下手，趁人多或夜深時分，將偽鈔魚目混珠使用。（資料圖片）

偽鈔質素粗劣 噴墨式打印、無防偽特徴



他續指，自2013年搗破高清版假「金牛」後，仿真度高的偽鈔幾乎絕跡，近年警方檢獲的偽鈔質素粗劣，多數以噴墨式打印，亦無凹凸手感，更無特別印製防偽特徴，只要細心留意，即可辨別真偽，「如果因為無為意而收到，真係好可惜。」

真鈔防偽五大特徵

1/真鈔右上角設有「動感光亮圖案」，輕微傾斜紙幣時，圖案中的閃亮光環會隨之轉動 2/紙幣上亦設「開窗金屬線」，印於金屬線上的大、小閃亮圓環會隨著鈔票轉動 3/將鈔票置於光源下，輕微傾斜，可見隱藏銀碼數字 4/真鈔呈凹凸手感，並不如紙張般平滑 5/真鈔亦設高透光水印，背光時會見到明顯的紫荊花圖案 資料來源：警方商業罪案調查科

他又提醒，市民倘收到偽鈔切勿試圖使用，應盡快報警求助。根據《法定貨幣條例》，任何人士拒收法定貨幣，並不構成刑事罪行，但根據《刑事罪行條例》第99條，行使偽製紙幣及硬幣等，一經定罪，最高可被判入獄14年。



鄧舜仁表示，商業罪案調查科未來將繼續加強打擊偽鈔，並與相關機構包括金管局等建立通報機制，亦會透過情報主導展開執法行動，亦會透過舉辦講座及於警方社交平台發佈資訊，加強宣傳，另會進行跨機構合作，提高零售職員及銀行人員鈔票真偽認知。