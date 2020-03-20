【新冠肺炎】工場逆市聘失業者推糖水產品　負責人：助他們應急

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，最新一期失業率升至3.7%，當中餐飲業為重災區。有食物工場反而推出新產品「逆市」而行，推出一系列糖水產品，並聘請受疫情失業、開工不足的人士。 食物工場負責人盧翰豪解釋，在開源節流之間，盡量選擇「開源」：「每個員工都會有一個家庭，如果失業會造成好大影響。」他希望透過新產品，助有需要人士應急。 受惠的飯堂廚師阿威受停課影響，現時「零收入」，只能靠積蓄過活，嘗試找過不同工作，可惜市道低迷，皆徒勞無功。他期望藉是次機會學多樣技能，亦期望疫情快過有工開。

飯堂廚師阿威（右）受停課影響「零收入」，期望藉是次機會學多樣技能，亦期望疫情快過有工開。（黃詠榆攝）

每月虧損近10萬 仍不希望裁員

KOLB LIFE負責人盧翰豪解釋，公司於上年4月成立，惟遇上反修例示威衝突、新冠肺炎疫情，生意一度跌逾六成，近期則稍微好轉，但每月平均仍虧損近8至10萬元，若情況持續或更差，最多只捱到兩至三個月。

然而，在開源節流，他盡量選擇「開源」，逆市推出新產品、請人，「希望唔好裁員，做生意有一個理念，每個員工都會有一個家庭。如果失業，對家庭會做成好大影響。」

他指是次招聘對象為受疫情影響失業、開工不足的人優先，兼職除了有時薪，更可由產品中分成。作為中小企業的他坦言，營運有一定困難，但期望利用平台幫助他人，「坦白講未必話好大幫助，但係喺應急方面可以做到少少嘢。」盧翰豪希望其他食物工場、僱主參考類似做法，吸納失業人士。

KOLB LIFE負責人盧翰豪（右一）決定逆市請人，除了希望透過開源增加公司收入，亦希望助疫情下的失業者。（黃詠榆攝）

學校飯堂廚師零收入：合約列明要放無薪假

飯堂廚師阿威表示，合約寫明若學校放假，他亦只能放無薪假。受停課影響，現時已是「零收入」，只能靠積蓄過活，「最初都樂觀，以為3月就會復課，但係不斷延遲⋯⋯6月就已經放暑假，佢哋唔返學，我哋就無工開。」另一份餐飲業兼職亦受疫情影響暫停，阿威嘗試找過不同工作，酒店、會展、餐廳，可惜都徒勞無功。

他透過社交平台看到招聘廣告，坦言飯堂與工場工作方式不一，可藉機會學多樣技能，亦期望疫情快點過去「有工開」。

街坊阿希受疫情影響，每月放16日無薪假。（黃詠榆攝）

酒樓點心工每月放16日無薪假

另一位街坊阿希從事飲食業約5年，現在任職酒樓點心工人，受疫情影響，「3月起每人要放16日無薪假」，收入大跌三分一至只有8,000元。惟每月租金接近5,000元，加上疫情下生活開支上升，坦言十分吃力，期望兼職可幫補家計。

四款糖水今日上架，包裝由本地設計師設計，KOLB LIFE網站有售。（黃詠榆攝）

未來冀推出長者急凍餸菜湯包

盧翰豪解釋，食物工場較食肆相對而言，營運方式更為彈性，如是次推出一系列糖水，製作過程比較簡單，除了希望提供就業機會，更期望工友學會多一門技能，自我增值。他更透露，公司正研發長者急凍餸菜湯包，幫助受疫情影響的長者。

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