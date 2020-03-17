本港失業率升至3.7%　政府﹕9年新高　餐飲業失業率升至7.5%

政府公布本港最新失業率為3.7%，上升0.3個百分點，為9年以來高位；就業不足率則由1.2%升至1.5%。

政府指出從去年12月至今年2月，大多數主要經濟行業失業率均上升，其中建造業﹑住宿及膳食服業有相對明顯上升。就業不足率方面，上升主要見於建造業﹑運輸業和零售﹑住宿及膳食服務業。

政府指出總就業人數減少3.44萬人至376.8萬人，總勞動人口亦就392.5萬人降至390.3萬人，減少2.25萬人。

失業人數則增加1.18萬人至13.4萬人，就業不足人數亦增加1.18萬人至5.91萬人。

勞工及福利局局長羅致光指出，由於2019年冠狀病毒疫情對多項經濟活動構成嚴重干擾並削弱經濟氣氛，勞工市場急劇惡化。經季節性調整失業率升至3.7%，為逾9年來新高，就業不足率亦上升0.3個百分點至1.5%，為5年新高‧總就業人數按年跌幅擴大至2.5%，為亞洲金融風暴以來最大跌幅。

料勞工市場短期內更大壓力

他又指出，由於2019冠狀病毒疫情的威脅令訪港旅遊業陷入停頓，並對與消費相關的活動造成沉重打擊，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的就業情況進一步惡化。這些行業合計的失業率及就業不足率分別急升至6.1%及2.5%，兩者皆為約十年來的最高水平。

他明言餐飲服務活動業的情況尤為嚴峻，失業率及就業不足率分別急升至7.5%及3.5%。同時，由於建造活動顯著放緩，建造業的失業及就業不足情況急劇惡化。隨着人流和貨物流急跌，運輸業的就業不足率亦明顯上升。

他預期勞工市場在短期內將會面對更大壓力，而確實的影響將視乎疫情全球大流行的持續時間及嚴重程度。政府會密切留意有關發展。