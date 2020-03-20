俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球肆虐，由本月19日起，所有於抵港前14日曾到所有海外國家或屬地的人士，均需接受強制檢疫。 世衛傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉今（20日）早稱，各種檢疫方法也要試，尤其本港人口稠密、居住環境狹窄，在家檢疫人士在家居須做好清潔及保護措施，避免交叉感染。被問及政府是否應再次讓公務員在家工作，梁卓偉回應稱：「畀公務員事務局答，我唔識答。」

【新冠肺炎】梁卓偉：很可能出現大型本地爆發 防疫不能鬆懈

【新冠肺炎】梁卓偉籲家居檢疫人士做好清潔 不評論應否在家工作

梁卓偉提醒檢疫人士，在家居都要做好清潔及保護措施，避免交叉感染。（梁鵬威攝）

由3月19日凌晨起，所有於抵港前14日曾到所有海外國家或屬地的人士，不論是否香港居民，均需接受強制檢疫。

被問及家居檢疫會增加感染家人的風險，梁卓偉表示，家居檢疫是「實事求是」，大部分城市都做不到單獨隔離，檢疫人數眾多，唯有在家處理。本港人口稠密、居住環境狹窄。他提醒檢疫人士，在家居都要做好清潔及保護措施，避免交叉感染。他又指出，不少酒店願意讓檢疫人士入住，「林種方法都要試。」

梁卓偉：好有可能大型本地爆發

梁卓偉說，現在是香港由疫症開始以來，最高風險的時候。由歐美等國家輸入的個案存在風險，「係風險轉折，係危險警號，香港好有可能即將發生大型本地爆發。」被問及政府是否應再次讓公務員在家工作，梁卓偉說：「畀公務員事務局答，我唔識答。」