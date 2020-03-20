衞生署回收治療子宮纖維瘤Esmya藥片　有傷及肝臟風險

衞生署今日（20日）同意持牌批發商友華股份有限公司，自願回收一款名為Esmya 5毫克藥片的藥劑製品，該藥物用於治療子宮纖維瘤，曾供應予醫管局、私家醫院、本地私家醫生及藥方。衞生署指，相關產品可能有傷及肝臟的風險。

衞生署同意持牌批發商友華股份有限公司 ，自願從病人回收一款名為Esmya 5毫克藥片。（政府新聞處圖片）

衞生署指，歐洲藥品管理局於2017年12月就服用Esmya後，所產生肝臟嚴重損害的報告對該藥品進行評估；而衞生署一直密切監察有關產品的安全，並已提醒醫護人員有關風險。

今年3月13日，歐洲藥品管理局建議正在服用Esmya及其仿製藥以治療子宮纖維瘤的女士應停止服用，衞生署亦已發信通知醫護人員有關公布。

因應歐洲藥品管理局的最新建議，批發商友華股份有限公司決定從病人回收產品作預防措施。涉及的藥品Esmya 5毫克藥片（香港註冊編號：HK-62553），含有5毫克醋酸烏立妥，是適用於治療子宮纖維瘤的處方藥物。根據友華的資料，受影響產品曾供應予醫院管理局、私家醫院、本地私家醫生及藥房，亦有部分產品曾出口至澳門。

衞生署指，至今未接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收。如市民如正服用上述產品，請即停用並應諮詢醫護人員的意見，以作合適的安排。此外，批發商友華設立熱線電話（2578 7080）解答相關查詢。