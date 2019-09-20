「加護」殺菌消毒液含洋蔥伯克氏菌　衞生署回收

粉紅色的氯己定消毒藥水接連被驗出含菌，衞生署今天(20日)公布第3款需要回收的消毒藥水，是「加護殺菌消毒液」，其由昭隆行有限公司供應，被驗出含有洋蔥伯克氏菌，署方呼籲市民切勿使用作傷口護理。 至於早前宣布回收的2款消毒藥水，衞生署從涉事供應商共抽取逾150個樣本作化驗，署方亦從市面抽取不同品牌含有低濃度氯己定的消毒藥水分批作微生物檢驗，署方稱相關化驗需時約數星期，如有結果會盡快公布。

一款名為「加護」殺菌消毒液的消毒藥水，亦被驗出對洋蔥伯克氏菌呈陽性反應。 （政府新聞處圖片）

已兩款消毒藥水含有洋蔥伯克氏菌

衞生署今指，接獲醫院管理局的最新通報，除早前公布兩款分別名為Pro-Medi Prosept及 Kam's KS-MED的消毒藥水外，一款名為「加護」殺菌消毒液的消毒藥水，亦被驗出對洋蔥伯克氏菌呈陽性反應。該產品由昭隆行有限公司（昭隆行）供應，署方今日已到該公司進行巡查，並抽取產品樣本作化驗。

昭隆行自願從市面回收所有有關產品，並已設立電話熱線（2475 9168）解答相關查詢。

氯己定濃度低 不列作藥劑製品

衞生署稱，加護殺菌消毒液含有0.05%氯己定。根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（條例），該產品並不列作藥劑製品。目前，根據條例，含低濃度氯己定而沒有標籤用於破損皮膚或處理傷口的產品並不列作藥劑製品。不過，衞生署表示，已加強有關產品的市場監測，並從市面抽取不同品牌含有低濃度氯己定的消毒藥水分批作微生物檢驗。相關化驗需時約數星期，如有結果會盡快公布。

另外，衞生署早前公布需要回收的2款消毒藥水，衞生署從涉事供應商「寶源（美國）藥業有限公司」共抽取約一百多個樣本作檢驗，另從「金星藥行」共抽取約五十多個樣本作檢驗。署方指會向寶源（美國）藥業有限公司及金星藥行跟進回收情況。

截至今日下午4時，衞生署衞生防護中心沒有錄得新增病人感染個案， 而早前公布11名在私家醫院接受腎臟透析治療，又曾感染洋蔥伯克氏菌的病人，當中6人於聖德肋撒醫院確診、3人於香港浸信會醫院確診、2人於仁安醫院確診。

衞生署籲勿用以進行傷口護理

衞生署呼籲，市民切勿使用加護殺菌消毒液進行傷口護理，因為有關產品可能受細菌污染。衞生署發言人指，根據香港腎科服務感染控制指引，生理鹽水(含0.9%氯化鈉的無菌水劑)或消毒液（如0.05%氯己定的水溶配方），可用於清潔腹膜透析導管出口處。一般沒有細菌感染的傷口，可使用生理鹽水清洗，不需使用消毒劑。若傷口受細菌感染，則應按醫生指示處理。市民可於下圖參閱已註冊含氯己定消毒藥劑製品及無菌生理鹽水沖洗液的資料。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。市民用藥前應向醫護人員徵詢意見。

已註冊含氯己定消毒藥劑製品及無菌生理鹽水沖洗液的資料。 （政府新聞處提供）

另外，香港藥劑業及毒藥管理局今日舉行會議，委員檢視現時含低濃度氯已定消毒藥水在條例下的分類，並決定會參考國際有關消毒用品的規管安排，再研究現時該類消費品是否需要作為藥劑製品規管。