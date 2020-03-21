【新冠肺炎】確診屈臣氏35歲男員工　疑發病後三到蘭桂坊SOHO

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港周五（20日）新增48宗個案，創單日紀錄，累計個案增至256宗確診及1宗疑似。 其中，第191宗個案、34歲女子曾到香港愉景灣酒店出席一個婚禮，而該婚禮合共有4人確診，包括兄弟姐妹團及賓客，當中一名31歲姐妹，曾到眾安街8號，疑為渣打銀行職員。 另外，該名34歲女子與第217宗個案、35歲男子同樣曾到中建電訊大廈，疑為屈臣氏集團員工。衞生署衞生防護中心披露的患者活動資料，揭示二人曾與第250宗個案、27歲女子去蘭桂坊吃飯；但根據當局更新的附表，未能得知三人在哪兒共膳，不過就發現該名35歲男子在發病日三度在中環SOHO蘇豪區及蘭桂坊一帶消遣及轉場，其後兩日行程亦甚豐富，主要在餐廳及酒吧林立的蘭桂坊一帶或附近SOHO出沒，分別亦曾三度轉場，三日內足跡遍及九個地方。

香港愉景灣酒店上周六（14日）一場婚禮及酒會，至今共四人確診，來自兄弟姊妹團及賓客。（資料圖片）

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一個婚禮 一個兄弟一個姐妹兩賓客確診

新增個案涉及26男22女，年齡介乎4至69歲，當中35人曾於潛伏期有外遊記錄。

第191宗個案是住在馬鞍山新港城C座的34歲女子，她在3月14日曾到香港愉景灣酒店出席一個婚禮，該婚禮賓客約有80多人，屬露天雞尾酒酒會形式。婚宴中除了她確診外，還有3人確診，分別是第233宗個案的31歲男子、第237宗個案的29歲女子、第253宗個案的31歲女子。據悉，31歲男子和31歲女子是兄弟姐妹團，而29歲女子就是賓客。

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婚禮組四人全無外遊 女賓客疑荃灣渣打職員

第233宗個案、31歲男子住在青衣長康邨康平樓，沒有外遊，在3月18日起感喉痛及發燒，發病翌日曾到訪偉業街108號絲寶國際大廈，現在瑪嘉烈醫院留醫；第237宗個案、29歲女子住在筲箕灣東霖苑，她沒有外遊，潛伏期曾到訪西灣河街市及灣仔職業訓練局，3月18日起發燒，現時在東區醫院留醫。

該名31歲女子（個案253）住在火炭晉名峰D座，沒有外遊，3月17日起發燒和頭痛，現時在威院留醫；她曾到訪荃灣眾安街8號，根據網上資料，該處為渣打銀行分行。渣打銀行昨早指接獲一名眾安街分行員工通知，指其初步確診感染新冠肺炎，她在本月16日休假，據衛生署資料當日曾到訪香港黃金海岸酒店，17日回分行工作，翌日感到不適並留家休息，當日她曾到積富街89號，該處地舖為關國安醫生診所，未知是否曾到該處求醫。她在潛伏期沒有外遊記錄。

有確診者在發病後仍多次在中環蘭桂坊及蘇豪區一帶出沒。（資料圖片 / 高仲明攝）

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屈臣氏兩職員確診 男患者腹瀉仍到蘭桂坊

第217宗個案、35歲男子與第191宗個案、34歲女子疑同是屈臣氏員工，分別隸屬財務管理及系統部、國際電子商貿部，同在火炭中建電訊大廈工作，二人曾與第250宗個案、27歲女子在蘭桂坊用膳。

該名35歲男子（個案217）住在高街1號匯賢居，他沒有外遊，在3月13日起腹瀉，現時在東區醫院。他在發病日（即3月13日）三度在中環蘇豪區及蘭桂坊一帶消遣及轉場；其後兩日行程亦甚豐富，主要在餐廳及酒吧林立的蘭桂坊一帶或附近出沒，亦曾三度轉場。

【新冠肺炎】屈臣氏2員工確診 火炭中建電訊大廈800員工家居工作

確診屈臣氏35歲男員工於本月13至15日在蘭桂坊一帶的活動地點。（Google地圖，衞生署資料）

個案第250、27歲女子就住在鰂魚涌麗華樓，她沒有外遊，自3月16日起喉痛，現時在東區醫院留醫。

屈臣氏集團昨天回覆指，分別於3月19日及20日獲悉其火炭辦公室中建電訊大廈共有兩名員工確診，二人的辦公地點位於中建電訊大廈17及25樓，大樓內800人改在家工作。

另外，第218宗個案是一名54歲男子，他是規劃署的員工，住在天后廟道70號，3月5日至18日曾到美國，3月18日起發燒，現時在瑪嘉烈醫院留醫。

衞生署表示，3月19日開始擴展「加強化驗室監察計劃」至《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）下需接受檢疫但沒有出現病徵的人士，為進一步便利接受檢疫人士透過家人或朋友交回深喉唾液樣本，衞生署將增加樣本收集點至涵蓋部分醫院管理局轄下的普通科門診診所 （收集時間為星期一至五上午8時30分至上午9時30分，公眾假期除外），而衞生署轄下13間指定胸肺科及皮膚科診所亦將於本周六及日（三月二十一及二十二日）上午九時至中午十二時收集樣本。衞生防護中心的公共衞生化驗服務處每周可為相關人士提供5 000個樣本檢測服務。

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