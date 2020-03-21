【新冠肺炎】陳肇始：每日發出約5000張檢疫令　冀市民減聚集

新冠疫情（俗稱武漢肺炎）持續，食物及衞生局局長陳肇始今日（21日）表示，當局每日發出5,000多張檢疫令，稱早前因同一時間處理大量旅客故手帶有滯後，整個流程已理順。副秘書鄭鍾偉也重申，所有入境者必須戴上手帶才能離開機場，但未有正面回應手帶是否存在漏洞。

強制檢疫人士會獲發電子手帶，配合手機應用程式「居安抗疫」使用。（ 資料圖片 / 余俊亮攝）

由3月19日起，所有外地抵港人士均須接受14日強制檢疫。陳肇始今日在港台節目《星期六問責》表示，曾兩次親自前往機場視察，入境者下機後有不同的的檢疫情況，包括填寫健康申報表，測體溫、戴手帶等。

追蹤手帶有滯後？陳肇始解釋，若果同一時間有多班航班抵港，人員便需要時間處理，所以出現滯後，但目前整個流程已理順。

鄭鍾偉指出，所有入境者必須戴上手帶才能離開機場，「頭一兩日呢個係新方排，首日始動手帶係有滯後，但已經全部發出驗證碼。噚日亦喺晚上12時前全部發出」，驗證碼最快會在兩小時內發送。數目方面，首日（3月19日）局方派出5,800條手帶，昨日則發出 5,600條手帶。

不過，有檢疫人士在網上展示除下手帶及外出食飯，檢疫是否出現漏洞？鄭鍾偉指出「安裝咗（手機）程式後剪咗手帶，其實程序係會響」，未有正面回應剪斷手帶後，檢疫人士把手帶與手機放在一起避過檢疫的漏洞。

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另外，14間單橦式的酒店願意提供隔離服務，政府會否合作？陳肇始僅稱，有人會選擇到酒店居住，又指向檢疫人士給家居隔離的指引，「我哋發現大部分人士都唔想去任何檢疫中心。」

而近日本港重現多宗因聚會或出席婚宴的確診個案，對此陳肇始說：「希望大家都可以減少聚集」，大家要減少社交活動，呼籲食肆提供外賣服務、減短營業時間等。