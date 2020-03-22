【新冠肺炎】駕駛考試恢復不足一個月再暫停　周一起路試筆試延期

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，行政長官林鄭月娥昨日宣布恢復公務員「在家工作」安排，運輸署今日（22日）表示，為配合政府宣布實施的最新有限度服務安排，運輸署轄下駕駛考試中心會由明日（23日）起暫停服務，所有原定安排在明日或之後的駕駛考試（路試）將會暫停，直至另行公告。

運輸署今日（22日）表示，轄下駕駛考試中心會由3月23日起暫停服務，所有原定安排在明日或之後的駕駛考試（路試）將會暫停，直至另行公告。（資料圖片）

運輸署服務於1月28日起暫停，隨後於3月2日恢復。署方今日再度宣布，運輸署轄下駕駛考試中心會由3月23日起暫停服務，所有原定安排在3月23日或之後的路試將會暫停，直至另行公告。駕駛考試排期服務、駕駛筆試（甲部試）、的士筆試、網上預約駕駛考試服務、重考生快期電話預約服務及運輸署轄下長沙灣的駕駛考試排期事務處的即時櫃台服務將暫停，直至另行公告。受影響的考生將獲個別通知另訂考試日期。

運輸署轄下各牌照事務處將會繼續暫停即時申請的櫃位服務，但會處理已預約的申請，以及市民經郵寄或網上遞交的各類牌照申請（免試簽發香港正式駕駛執照服務除外）。已於網上預約3月23日或以後時段續領正式駕駛執照／車輛牌照、車輛過戶或申領國際駕駛許可證的申請人，可按照預約時段到牌照事務處辦理。未有預約的市民可經郵寄或網上遞交申請，亦可於星期一至五上午9時至下午5時，利用設置於各牌照事務處的投遞箱遞交申請。

運輸署轄下公共車輛分組、過境服務分組、車輛記錄辦事處、駕駛執照記錄辦事處及違例駕駛記分辦事處將繼續暫停提供櫃位服務，市民可於星期一至五上午9時至下午5時利用設於各辦事處的投遞箱遞交申請或就相關服務致電聯絡各辦事處。

運輸署轄下的車輛檢驗中心會於星期一至五繼續為已預約的車輛提供車輛檢驗服務。在防疫措施方面，運輸署已要求所有職員必須佩戴口罩。此外，基於公共衞生的考慮，所有進入運輸署牌照及相關服務辦事處的市民，均須接受由署方現場安排的體溫檢測。體溫高於攝氏37.5度或拒絕接受體溫檢測的市民會被拒絕進入辦事處，各辦事處亦會要求進入辦事處的市民佩戴口罩及先用酒精搓手液清潔雙手。