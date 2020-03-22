【新冠肺炎】陳茂波：市道較沙士更嚴峻　料暫難扭轉　失業率續升

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續擴散，香港經濟受挫。財政司司長陳茂波今日（22日）於網誌形容，現時市道較2003年沙士時更嚴峻，多個行業的中小企正承受生意斷崖式下跌、面臨資金鏈斷裂的危機，員工亦連接受打擊。他表示，相信市道疲弱情況暫難扭轉，失業率在短期內仍會繼續上升。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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陳茂波今日以「力保經濟元氣」為題發表網誌。他表示，蔓延疫情全球，重創環球經濟，不少專家警告今年全球經濟可能陷入衰退。他認為，現時香港市道較2003年沙士時更為嚴峻，多個行業的中小企承受生意斷崖式下跌、面臨資金鏈斷裂的危機，員工面對無薪假、減薪，以至裁員的打擊。

陳茂波續稱，經濟正處於水深火熱中，零售銷售已連續12個月呈現價量齊跌，最新數字將於本月底公布，相信市道疲弱情況暫難扭轉。失業率方面，他表示已惡化至3.7%，創逾9年新高，失業人數逾13萬，按月增加約1.2萬人，相信失業率在短期內仍會繼續上升。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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特惠低息貸款計劃料下個月內始接受申請

政府於《財政預算案》中提出由政府百分百擔保，向中小企提供特惠低息貸款計劃。陳茂波表示，計劃已獲立法會財委會通過，正督促業界準備，料下個月內開始接受企業申請。他又呼籲，銀行業界盡力配合企業對資金周轉的需求，靈活處理企業的貸款申請，並為有需要的企業提供重組債務；同時促業主盡力提供租金減免，協助租戶渡過難關。

另外，美國傳統基金會近日發布2020年《經濟自由度指數》，香港25年來首次失卻全球首位。陳茂波表示，在12項評估經濟自由度的因素中，有7取得90分或以上的佳績，惟去年下半年的社會動盪，引發治安問題，令「投資自由」的評分大幅下跌，以致總分下降。