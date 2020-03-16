【新冠肺炎】課外活動機構失逾九成生意　恐現結業潮促政府支援

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情下，全港中小學最快要待4月20日才能復課，大量課外活動亦因而取消。約30個課外活動機構今日（16）成立「停課苦主大聯盟」，期望政府「防疫抗疫基金」能撥款協助，否則在目前課程取消或停學、舖位租金依然高昂的情況下，將出現結業潮。 有舞蹈體操學校表示，由於旗下課程屬動態活動，無法改為網上教學，疫情下大部分家長無信心讓子女上課，導致收入近乎歸零，但部分大發展商業主依然堅拒減租，直言十分「難捱」。

「停課苦主大聯盟」召集人溫金珠過去40年教授鋼琴及音樂課程，由於不被歸類為教育界及藝術界，無法獲得抗疫基金支援。她表示，歌唱、舞蹈課程不能以網上教學取替，幾乎全部家長要求退款，目前已減少逾九成生意，本身承辦的學校課外活動課程亦全數停止，運作接近癱瘓。

溫金珠形容，若未能於4月復課，不敢想像有多少課外活動營運商結業；即使如期復課，課外活動興趣班亦未能立刻恢復。

陳凱欣（右三）建議政府應預留總額不少於2億元為起點，支援業界的租金及薪金等開支，她稍後會約見政務司司長張建宗及教育局，商討有關事宜。（鄺曉斌攝）

香港藝術體操芭蕾舞學院創辦人王家昌表示，旗下數間分校本來有逾千名學生，但因疫情停課大部分課程已取消，動態課程無法改為網上教學，大部分家長無信心帶子女參加課堂，導致收入近乎歸零，「10個入面只有1至2個學生願意視像上堂，好難變做E-Learning（電子學習）。」

王家昌說，曾與分校舖位業主商討減租，部分私人業主願意減租，但部分大發展商沒有回應兼「一蚊都唔減」。他期望政府能協助與大業主溝通，減輕業界租金壓力。

大聯盟召集人溫金珠（左四）形容，若未能於4月復課，結業數目不敢想像。（鄺曉斌攝）

協助大聯盟的立法會議員陳凱欣表示，政府透過抗疫基金撥款2.2億元予幼兒中心，當局亦應參考相關數字，為上述受影響業界提供資助，她建議預留總額不少於2億元支援課外活動營辦商租金及薪金等開支。她稍後會約見政務司司長張建宗及教育局，商討有關事宜。