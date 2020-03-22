【新冠肺炎】愉景灣婚禮群組增至10人染病　新郎、婚宴主持均中招

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，有港人早前在白色情人節（3月14日）當天在愉景灣舉行雞尾酒會婚禮，惟卻變成爆發群組，累計已有10人因此而確診感染，包括8名確診者曾出席婚宴，新增確診是31歲新郎及婚宴主持；另有兩人是一名當日出席婚宴人士的家人，包括20個月大女兒及69歲父親。

在白色情人節於愉景灣舉行的一場雞尾酒會婚禮，至今有10人染病。（資料圖片）

就早前有80多人出席的愉景灣雞尾酒會婚禮，今日新增四宗相關確診個案，其中一人是該婚禮的31歲新郎（第295宗個案），他早前到馬來西亞度蜜月，上周二（17日）發燒，回港入境時向港口衞生部科報稱不適，目前在屯門醫院留醫；另外29歲女親友（則第237宗個案）出席婚禮後，回家傳染了20個月的女兒（第303宗個案）及69歲父親（第304宗個案），女嬰上周五（20日）發燒，兩人在東區醫院留醫。此外，第287宗個案是當日婚宴主持。

張竹君：仍在聯絡出席婚禮賓客

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，曾透過婚禮統籌人聯絡當日出席的親友，問及他們曾否與確診者有緊密接觸，目前仍在了解其情況。

早期公布與該婚禮有關的個案包括一名34歲女賓客（第191宗個案）、一名31歲兄弟（第233宗個案）、一名29歲女賓客（第237宗個案）、一名31歲姊妹（第253宗個案）、新娘的母親及姐姐（第258及259宗個案）。

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