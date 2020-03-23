【新冠肺炎】3日激增逾百宗個案　多個確診群組再添新成員中招

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生防護中心宣布，由前日中午4時截至昨日（23日）下午4時，本港新增44宗確診個案，即本港累計個案已達至318宗，突破300大關。過去數天本港確診個案數量急增，由上周四（19日）突破200宗，至現時突破300宗個案，只經過了短短3日時間。 在昨日公布確診的個案中，包括兩名1歲大女嬰；其中29人有外遊紀錄，包括7位留學生，有11人回港之前就已經發病。凱莉山國際學校職員群組、愉景灣婚禮群組、玻利維亞旅行團群組都有新增病例。

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11人回港前已經發病

疫情正在全球爆發，許多海外港人都在近期回港避疫。昨日確診的個案中，有11名人在回港前已經發病，包括第288、295、296、297、299、301、305、306、307、316、317宗個案。其中第296宗、24歲英國男留學生早在本月3日已經發病，他直至3月20日才抵港後確診；第306宗、64歲玻利維亞旅行團成員，也是在月初3日已經發病。

蘭桂坊群組新增四人

新確診個案中，有四人在潛伏期曾到蘭桂坊，分別是第275宗個案30歲男子、第278宗個案28歲男子及284宗個案的26歲女子，這三人曾到過中環砵甸乍街的新大廈「H Code」；還有一人是第276宗29歲男子，他是一名樂手，於蘭桂坊多間酒吧食肆表演。上述四人在潛伏期均沒有外遊記錄。

愉景灣婚禮群組再增四人

3月14日的愉景灣雞尾酒會婚禮，新增四宗相關確診個案，其中一人是該婚禮的31歲新郎（第295宗個案），居於荃灣環宇海灣，他早前曾到馬來西亞度蜜月，3月16日發燒，19日從馬來西亞返港。根據衞生署資料，新郎在結婚當日與兄弟（第233宗個案）及姊妹（第253宗個案）曾去過港晶中心。另外29歲女親友（第237宗個案）出席婚禮後，回家傳染了20個月的女兒（第303宗個案）及69歲父親（第304宗個案），兩人均居住在筲箕灣東霖苑，女嬰上周五（20日）發燒。

此外，第287宗個案31歲男子，是當日婚宴主持，居於荃灣樂悠居，他目前沒有病徵，潛伏期也沒有外遊記錄。

本港疑再現新冠肺炎（又稱武漢肺炎）本地感染新群組，愉景灣酒店「海濱白教堂」上周六（14日）舉行的婚禮，至今有10個相關人士確診。（資料圖片）

凱莉山國際學校四教職員染病

香港凱莉山國際學校有兩名教師（174宗及286宗）曾帶領約7名學生前往瑞士，返港後有兩名工作人員（243及285宗）同樣確診。此外，第174宗個案的妻子（第222宗），以及另一位3月9日曾與第174宗個案聚會吃飯的朋友（162宗）亦確診。



新增三人家庭群組



第311宗個案16歲女子屬家庭群組成員，是即第154宗個案42歲女子的女兒，母親早前曾到倫敦、德國及奧地利，以及與朋友滑雪，3月14日回港。第154宗個確診後，當時同住的丈夫及女兒沒有出現病徵，但須接受檢疫；其後丈夫（第228宗個案50歲男子）亦在3月20日確診，女兒則於3月22日確診。

空手道隊員周家謙亦確診

繼香港空手道代表隊成員李振豪及曾綺婷確診後，19歲小將周家謙今日亦確診，他在2月中至3月中，隨團到法國和奧地利集訓。他在3月20日出現咳嗽及頭痛症狀，現在入住威爾斯親王醫院治療。

玻利維亞旅行團群組再增2人

玻利維亞旅行團今日再增2人確診，分別為301宗的72歲女士以及306宗的64歲男士，二人均有發燒及咳嗽的症狀。早前個案238、242、261、268曾一起到訪加拿大，並在當地參加30多人的旅行團，曾前往加拿大黃刀鎮、玻利維亞等地，本月17日返港後陸續發病。

聯合工業大廈曾有四確診者到訪

根據資料，第169、208、277及315到過黃竹坑聯合工業大廈。當中新增的第315個案（45歲男子）在2月27日至3月2日到過泰國，3月20日發燒，列為可能本地個案的密切接觸者，與第169宗個案（34歲男子）有流行病學關連，而這位34歲男子亦與第208宗個案44歲男子到過灣仔永豐大廈及頂旺大廈，兩人曾在3月14日一起用膳。

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