【新冠肺炎】有患者潛伏期內到又一城MCL睇戲　戲院停開3日

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，早前有確診個案曾到戲院觀看電影。今日（22日）MCL院線表示，一名於3月18日確診的患者，曾在潛伏期內，到位於九龍塘又一城的「Festival Grand Cinema」戲院。MCL表示，由今日至3月24日暫停營業，該戲院職員將自我隔離14日。

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MCL今日於其Facebook專頁表示，今日下午接獲衞生署衞生防護中心通知，指一位於3月18日確診新冠肺炎的病人，在潛伏期內到又一城「Festival Grand Cinema」觀看電影。

MCL指，「Festival Grand Cinema」將於今日起至3月24日暫停營業，經售票處購買受影響場次的客人，可於30天內，親身到「Festival Grand Cinema」的售票處，辦理退款或更換其他場次戲票或贈券，相關贈券有效期為領取當日起計一個月。至於經網頁或應用程式購買相關場次的客人，則會安排信用卡自動退款。

員工要自我隔離14天

另外，MCL稱在該戲院停業期間，會安排清潔公司作深層次清潔及消毒，確保感染和傳播病毒的風險減至最低。至於在該戲院工作的所有職員，需自我隔離14天，戲院於3月25日重開時，會由其他分店職員提供服務。