【新冠肺炎】餐飲業黃家和：未需全面禁止食肆營運　可人流管制

新型冠狀病毒肺炎 （俗稱武漢肺炎）疫情持續，截止昨日（22日）累計317宗確診個案，有專家建議應禁止食肆酒吧營業。餐飲聯業協會會長黃家和在港台節目《千禧年代》中表示，不建議全港全面禁止營業，認為可加強防疫措施，包括實施人流管制。他又指，相信餐飲業失業率將升至8%，若政府必須實行相關措施，應為業界提供補助。

對於是否全面禁食肆、戲院、酒吧營業，黃家和認為「未至到要行呢個地步」。（資料圖片）

黃家和指，現時生意額下滑得很嚴重，飲宴、酒樓業等更是重災區，全港晚上消費人士大幅下降。對於是否全面禁食肆、戲院、酒吧營業，他認為「未至到要行呢個地步」，直言現時食肆消費人數已大減，連月亦沒人去看電影，「唔知點解要全港禁」。



黃批評，政府雖然實施新檢疫令，但針對返港人士沒有周詳計劃，「有人唔聽話周圍走」，仿如無掩雞籠。他指，全港有1萬6千間食肆，認為不需要全禁，而是可以加強防疫措施，如規定入內要登記探熱、作人流管制等。



他指， 在2月尾的300億防疫基金中，仍有食肆未收到錢，最新一期餐飲失業率已達到7.5%，相信數字滯後，最新一個月或突破8%，相信不少食肆「捱唔到」。他認為政府若真的下令，要提供適切助，以免出現結業、裁員情況，建議可仿效英國，為餐飲界提供補助。