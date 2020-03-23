【新冠肺炎】機場負責檢測衞生署醫生初步確診　工作時無保護袍

本港今早（23日）至少增14宗初步確診新型冠狀病毒肺炎個案，消息人士透露，其中一名在威爾斯親王醫院留醫的初步確診者是衞生署醫生，該醫生近日曾在機場檢測入境人士。 內部消息傳出，該醫生工作時有戴面罩及外科口罩，無穿保護袍，主要負責簽署檢疫文件及為無病徵的人士解答疑難。

衞生署港口衞生科派員負責機場檢測，圖為官員早前視察檢疫流程的相片。（政府新聞處圖片）

據了解，目前在威爾斯親王醫院留醫的54歲女病人是一名衞生署醫生，化驗結果顯示對新型冠狀病毒呈初步陽性，結果待覆檢。

初步確診醫生 主要為無病徵入境人士解答問題

該醫生近日在機場負責檢測入境人士，內部消息流傳，她工作時只得外科口罩及面罩，沒有保護袍，有時候會脫下手套。據該醫生透露，有病徵的入境者，會由身穿全套保護衣的人員負責檢測，而她則主要負責簽署檢疫文件，並為無病徵的入境人士解答問題。

本港自3月19日要求所有澳門及台灣以外地區抵港人士需接受體溫檢測和提交健康申報表，並需蛋制檢疫14日，在機場有人員會為他們戴上電子手帶，以確認他們於檢疫期內留在居所，並介紹檢疫令的程序和需注意事項。

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