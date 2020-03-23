【新冠肺炎】逾300學童保姆車示威　業界：至少5、6間公司要倒閉

新型冠狀病毒肺炎﹙俗稱武漢肺炎﹚疫情持續蔓延，全港無限期停課，除了學校、學生受影響，校巴業界生計亦大受打擊。今日﹙23日﹚業界發起慢駛示威，共300輛校巴及保姆車聚集於葵涌貨櫃碼頭聚集，並遊行至政府總部，要求政府在全面復課前，持續向業界提供資助。 有工會表示，現時有約5、6間公司即將結業，牽涉近30名員工。經營保母車約20年的王小姐表示，現時欠下數十萬元債務，已無力向員工出糧，只好兼職小巴司機，「吊住條命先。」她表示，即使9月開學，都不會再經營。

+ 18 + 17 + 16

今日約300輛校巴及保姆車聚集於葵涌貨櫃碼頭發起行動，要求政府提供支援，並有約30輛車慢駛往政府總部抗議。

停課時間較沙士長

汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主席譚偉照表示，疫情重創學童車業界，過往2個月處於零收入的狀態，形容業界在「水深火熱之間」，情況較沙士時差，當年只停課51天，惟今次即使可於政府早前所指的4月20日復課，亦已停逾70日。

約300輛校巴及保母車聚集於葵涌貨櫃碼頭發起行動，要求政府就疫情提供支援，之後計劃約30輛車慢駛往政府總部抗議。（黃偉倫攝）

工會：政府資助不夠一個月使費

譚偉照又稱，雖然政府早前向每輛非專利巴士派發2萬元；保姆車1萬元，惟前者每輛開支每月4萬，後者則2.5萬元，政府資助不足以應付一個月的開支，認為紓困無法解決業界難題。學童車協會主席林志平亦表示，早年政府推廣業界換車響應環保，業界大部分人都需供車，黃色保母車每輛月供約1.3萬元，難以繳付，而且即使向銀行申請「還本不還息」都未獲批。

譚偉照又指，業內有5、6間公司已計劃即將結業，涉及約30人及10多輛車，他直言：「任何一個行業，邊可能半年無入息？」

車主兼職小巴司機：吊住條命先

經營保姆車約20年的王小姐表示，即使今年9月復課，都不會再招收學生乘車，預期會結業。她表示，現時有兩輛保姆車，每月成本合共6至8萬元，由於行業本身盈利不高，連及疫情和日常生活開支，已欠下數十萬元債務，無法繳付約6名員工的薪金。她續指，現時每周兼職任小巴司機1、2天，「吊住條命先。」雖然希望出售保姆車，惟現時業內無人願意收購。

譚偉照要求政府應從「防疫抗疫基金」中增撥資源，向學童車車主提供持續支援，例如將校巴2萬元的資助，改為持續每個月發放，直至復課。另外，他建議直至復課前，應每月向每名司機發放1萬元，及保姆5,000元的特別援助津貼。