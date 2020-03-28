「地球一小時」疫境中舉行　黃錦星：對抗氣候變化如同當前抗疫

全球陷入新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情中，除要留意人類的健康，也要同時繼續關注地球的健康。世界自然基金會（WWF）發起的全球環保行動「地球一小時」熄燈行動，今晚在「疫境」中如常舉行。在晚上8時半，維園兩岸多座地標建築物一同關掉燈光，原本五光十色的維港，頓時變成「最黑暗」情況，此景象可能是一年一次。

「地球一小時2020」熄燈前，維港高樓大廈在濃霧中展現不同色彩。（WWF提供圖片）

「地球一小時2020」是 WWF 的重點項目和全球最大型的集體環保行動，今年全港有近4,500間公司、機構及大廈熄燈支持，超過100間中、小學及多個著名地標建築物承諾參與；全球接近160個國家和地區的市民、企業及著名地標響應「地球一小時」。 WWF香港分會今年特別透過網上平台在Facebook全程直播，更廣泛地分享至本地，以至國際社會的每一個角落。

WWF希望透過此行動呼籲大眾和社會各界及企業立即行動，改變日常生活方或及營商模式，在個人或企業決策層面以可持續發展及零碳生活理念作為考慮的重點。

「地球一小時2020」舉行，熄燈後出現可能是一年一度「最黑暗」的維港景色。（WWF提供圖片）

特首辦公室及立法會綜合大樓響應熄燈

活動要求參與者在晚上8時30分起，關掉非必要的燈及電器一小時，以示對氣候危機及生物多樣性衰退的關注和承諾。青馬大橋、國際金融中心、香港文化中心、環球貿易廣場、香港會議展覽中心、香港摩天輪、禮賓府、特首辦公室及立法會綜合大樓等響應，而「幻彩詠香江」亦暫停一晚以示支持。維港在9時半活動完結後回復「正常」色彩。

黃錦星：全球氣候變化嚴峻，減碳須加倍努力

環境局局長黃錦星支持今日的行動，他說：「如同當前抗疫，對抗氣候變化需人人同心，全球及時減碳，回應『巴黎協定』。香港特區政府正致力落實《香港氣候行動藍圖2030+》，最近《財政預算案》更預留逾一百億元支持一系列環保項目……當然，全球氣候變化嚴峻，減碳須加倍努力，政府亦已推出『低碳生活計算機』，協助香港市民於日常衣食住行多方面實踐低碳生活，希望人人同心『改變生活，變好世界』。」

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WWF香港分會董事委員會主席何聞達表示，今天行動象徵大家向可持續生活邁進的決心，令地球一小時今年再次成功舉行。該會提倡珍惜寶貴天然資源，拒絕過度消耗，減輕對地球造成負擔。