【地球一小時】熄燈讓地球休息　維港暫別璀燦燈光

每年3月最後一個周六的晚上8時30分至9時30分之間，全球多地都有響應「地球一小時」（Earth Hour）的活動，香港亦不例外。今晚（30日）晚上8時30分，維港兩岸璀燦燈光漸轉昏暗，多添一份寧謐。熄燈過後，有遊客認為亮燈的維港較美，期望等待9時30分亮燈時再欣賞。

▼▼香港參與地球一小時2019 熄燈前後對比▼▼

香港01攝影記者：余俊亮

+ 10 + 9 + 8

建築物佔全港用電量約九成，世界自然基金會香港分會（WWF）以「醒啲 慳啲 改變生活·變好世界」為「地球一小時2019」主題，期望喚醒社會關注即棄塑膠的禍害，同時鼓勵大眾從「熄燈」做起，減少消耗能源。

踏入晚上8時30分，本港不少地標建築物，如渣打銀行大廈、Fashion Walk、山頂廣場和家樂坊等地標都關掉所有非必要的燈光一小時。維港兩岸方面，中環摩天輪、會展、中環中心等地標的燈光同告落幕。

地球一小時，維港兩岸燈光不如平日璀燦，但仍無阻市民和旅客自拍。（余俊亮攝）

雖然維港燈光熄滅不少，但仍無阻旅客在零散燈光背景下自拍，但需出動閃光燈。來自深圳的吳小姐不知道今晚是「地球一小時」，認為亮燈的維港較美，期望等到9時30分再亮燈時拍照。

為配合「地球一小時」，今晚的「幻彩詠香江」匯演取消。天文台台長岑智明、環境局局長黃錦星、藝人謝安琪、唐文龍等人均有出席活動。黃錦星致辭時指出，本港已按《巴黎協定》制定邁向2030年的減碳目標，務求屆時的碳強度比2005年減少65-70%，他形容減碳目標進取。

除了減碳，黃錦星又指，政府會迎難而上，推出垃圾徵費，他期望有關條例草案能盡快在立法會通過。而本年度將有四個與塑膠有關的政策，包括檢討塑膠購物袋徵費及豁免範圍、為飲品膠樽建立回收機制，如使用逆向回收機、規管即棄餐具研究及對海洋微塑膠的研究和規管。

環境局局長黃錦星，出席地球一小時活動。（余俊亮攝）

「地球一小時」的原意是提高市民對氣候變化的關注，並鼓勵市民在熄燈一小時後繼續改變，從日常生活着手，減少能源消耗，實踐節能低碳生活，共創可持續發展的未來。參與的市民只要在指定的時間，將非必要的燈及電器關掉便可。

首屆地球一小時於2007年3月31日在澳洲悉尼舉行，吸引220 萬名市民參與，表達對氣候變化的關注，其後活動被推廣到世界各地，本港亦於2009年首次參與。

▼全球各地2019年「地球一小時」實況▼