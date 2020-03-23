【新冠肺炎】首次有港男涉虛報檢疫地址被控　須還柙監房候訊

政府早前實施強制檢疫令以防新冠狀病毒肺炎疫情擴散，一名香港男子本月8日經深圳灣口岸過關時，被發現疑向註冊護士虛報接受檢疫的地址，被控一項向獲授權人員提供虛假資料罪，亦是有關措施實施後首次被檢控的案件。被告當日被捕，相隔14日後，今（23日）被押至屯門裁判法院提堂。被告否認控罪後，向裁判官問道：「我可唔可以出去社區？」裁判官最終將案件押後至下周一於粉嶺法院再訊，屆時排期審訊。被告申請保釋被拒，還柙看管。

涉向護士虛報檢疫地址

被告成見恭介（31歲）在庭上雖戴上口罩，但其口罩未有覆蓋鼻部。根據控罪書，其英文名為SING KIN Kung Kai，在港居無定所。他被控於3月8日在深圳灣口岸港方岸區入境大堂，在與授權人員即註冊護士羅錦秀執行《若干到港人士強制檢疫規例》下的職能相關的情況下，明知地向該人員提供在要項上屬虛假的資料，即接受檢疫的地址。

問官可否出去社區

被告沒有律師代表，表示「唔認罪」後詢問裁判官：「係咪我冇事，可以放返出去？」其後又再次問道：「我可唔可以出去社區？」控方指被告為香港人，在港無固定居所，被告則稱可暫住前妻住所。署理主任裁判官張潔宜最終將案件押後至下周一再訊，並拒絕被告的保釋申請。據了解，被告於離境時被捕。

根據資料，被告報稱姓名「成見恭介」，與動畫《踢出我天地》的男主角相同，片中男主角是一名足球運動員。

案件編號：TMCC400/2020

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